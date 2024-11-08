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نادى جامعة حلوان يحقق بداية قوية في الدوري المصري لكرة الصالات

نادي جامعة حلوان
نادي جامعة حلوان

 في افتتاح الموسم الرياضي 2024 /2025 لـ الدوري المصري لكرة الصالات تعادل نادي جامعة حلوان مع نادي الصيد المصري بالدقي بنتيجة 6-6 في مباراة مثيرة ضمن الدوري الممتاز.

وأشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي بهذه البداية القوية لفريقنا في الدوري.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن أداء الفريق يبشر ببداية المميزة، حيث أن اللاعبين قدموا مستوي جيد وأظهروا واكدت المباراه ونتيجتها أن الفريق يسير على الطريق الصحيح ونأمل في المزيد من الانتصارات خلال الموسم." 

 

كما أن تعادلنا مع نادي الصيد في مباراة قوية ظهرت بها روح المقاتلة والإصرار لدى فريقنا، والذي كان أقرب إلى الفوز ونتطلع إلى مزيد من النجاحات خلال الموسم الحالي.

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