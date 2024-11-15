الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نادي جامعة حلوان يحقق الفوز الثاني على إسكان مدينة نصر بضربة جزاء

جامعة حلوان
جامعة حلوان

فاز فريق نادي جامعة حلوان على نظيره نادي إسكان مدينة نصر بهدف نظيف، سجله اللاعب محمد دشيش من ضربة جزاء.

نادي جامعة حلوان 

وقاد الفريق الفني الدكتور محمد حسنين كمدير فني، بمساعدة الكابتن سعيد قرني كمدرب عام، والجهاز الإداري المكون من الكابتن محمود باقوشة والكابتن محمد مادا.

txt

رئيس جامعة حلوان: لدينا ثقة كاملة في وعي الطلاب وقدرتهم على خوض تجربة ديمقراطية حقيقية

txt

نادى جامعة حلوان يحقق بداية قوية في الدوري المصري لكرة الصالات

واشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، بهذا الفوز معربا عن فخره بأداء الفريق وحصد الفوز الثاني علي التوالي في دوري الدرجة الرابعة وتحقيق هذه النتيجة الإيجابية، معربا عن هذا الفوز يعزز من معنويات الفريق ويدفعهم للمنافسة بقوة للفوز في المباريات القادمة وتحقيق المستهدف من الوصول الي قمة المجموعة الحالية.

وهنأ رئيس مجلس الادارة ورئيس الجامعة الفريق واللاعب محمد دشيش على اعتلاءه قمة هدافي الفريق والدوري حتي الآن.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، بجهود الجهاز الفني والإداري في إعداد الفريق وتحقيق هذه النتيجة التي تعزز من اعتلاء الفريق قمة الدوري كما تساهم في تطوير الحالة الفنية واستمرار المنافسة علي القمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إسكان مدينة نصر الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدوري المصري لكرة الصالات الدوري المصري السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان نادي جامعة حلوان

الأكثر قراءة

كولر يصدم العين الإماراتي

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

البلطي بـ 63 جنيها، أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كاب فيردي الليلة

أمن المنوفية ينجح في القبض على المتهمين بقتل شخص بغرض السرقة

منوعات

المزيد

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

وفاة الأميرة يوريكو أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنًّا

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

موقف طريف يتسبب في إيقاف مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

سعر السكر اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده اليوم الجمعة في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

8 أطعمة لتحسين المزاج والتخلص من التوتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العدس في المنام وعلاقته بالخير والبركة والرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads