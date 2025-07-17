سعر ومواصفات هاتف إنفينكس Infinix Note 50 Pro

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الانترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف انفينكس Infinix Note 50 Pro وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف انفينكس.

مواصفات هاتف انفينكس

ويأتى هاتف انفينكس بوزن 198 جرام وبشاشة AMOLED حجم 6.78 بوصة وتستحوذ الشاشة على حوالي 91% من الواجهة الأمامية بفضل الحواف القليلة وتدعم معدل تحديث 144 هرتز وتدعم تقنية العرض المستمر - Always-On Display مع إضاءة RGB في الظهر تعمل للإشعارات وبصمة الأصبع موجودة أسفل الشاشة.

الهاتف يأتى بخامات تصنيع الظهر من البلاستيك بينما الاطار الجانبي مصنوع من الألمونيوم ومقاوم قطرات الماء والغبار بمعيار ط IP64.

يأتي الهاتف مع نظام تشغيل اندرويد 15 وواجهة مستخدم XOS 15 مع تحديثات لمدة عامين.

اما المعالج فهو ميدياتك هيليو جي 100 التميت، ثماني النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز مع اصدارين للهاتف بذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت والذاكرة العشوائية بسعة 12 أو 8 جيجابايت.

وبالنسبة للكاميرات فالكاميرا الخلفية ثنائية

الأساسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تركيز تلقائي ومثبت بصري والثانية بدقة 8 ميجابكسل بينما الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

سعر هاتف انفينكس

ويأتي الهاتف ببطارية بسعة 5200 ملي امبير تدعم تقنية الشحن السريع 90 واط واللاسلكي 30 واط مع سماعات ستيريو وياتى بالوان الذهبي – الأسود – البنفسج ويبلغ سعره 205 دولارات.

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