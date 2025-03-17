الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مواصفات هاتف إنفينيكس المستقبلى القابل للطي ثلاثي الأبعاد Mini Tri-Fold

هاتف إنفينيكس، فيتو
هاتف إنفينيكس، فيتو

كشفت إنفينيكس Infinix، عن هاتفها المستقبلى  القابل للطي  Mini Tri-Fold الذى يتيح التحول بسهولة بين ثلاثة أوضاع مختلفة: هاتف ذكي، شاشة عرض مستقلة للألعاب والرياضة، وكاميرا مدمجة وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف إنفينيكس الجديد. 

مواصفات هاتف إنفينيكس 

يعتمد هاتف إنفينيكس الجديد  على آلية طي ثلاثية مع مفصلين مزدوجين، حيث ينطوي رأسيًا إلى الداخل ليقدم تجربة جديدة  لكيفية اندماج الأجهزة الذكية مع أنماط الحياة الحديثة.

اوضحت إنفينيكس ان الهاتف المستقبلي يعذ رؤية جديدة تمامًا حول كيفية دمج التكنولوجيا في الحياة اليومية، حيث يتكيف بسلاسة مع مختلف الاحتياجات حيث يمكن تثبيته على معدات التمارين الرياضية لتتبع التدريبات.

كما يمكن تعليقه على حقيبة الظهر لالتقاط صور الحركة أثناء التنقل يتحول إلى هاتف ذكي  بحجم الجيب عند طيه بالكامل.

على عكس الهواتف القابلة للطي التقليدية التي تركز فقط على توسيع الشاشة، يتيح هذا الجهاز تحولًا سلسًا بين أوضاع متعددة تتضمن وضع العرض المستقل حيث يقف الجهاز بشكل عمودي لدعم المكالمات بدون استخدام اليدين، ومشاهدة الفيديوهات، والاستخدام أثناء التنقل.

مع التوافق مع الإكسسوارات الذكية حيث  يمكن تثبيته على مقود الدراجة، معدات التمارين، أو لوحة القيادة في السيارة، مما يتيح تتبع التمارين، اتباع خطط التمارين الموجهة، أو التنقل في الخرائط بسهولة.

اما وضع الكاميرا الذكية عند تثبيته على حزام حقيبة أو وضعه على سطح مستوٍ، يتحول إلى كاميرا احترافية تلتقط اللحظات الديناميكية من زوايا مثالية.

يأتى هاتف إنفينيكس بتصميم قابل للطي للخارج وكاميرات متطورة حيث يوفر تجربة شاشة مزدوجة  تتيح إجراء محادثات متعددة اللغات في الوقت الفعلي، مما يسمح لكل طرف برؤية المحتوى المترجم مباشرةً كما يعزز هذا التصميم تجربة التصوير، حيث يمكن استخدام الكاميرا الأساسية لالتقاط صور وفيديوهات عالية الجودة، وفي الوقت نفسه تعمل الشاشة كأداة معاينة مثالية للصور الذاتية (السيلفي).

إمكانية طي الجهاز بالكامل

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي لهواتف أندرويد (إنفوجراف)

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

عند طيه بالكامل، يتحول Mini Tri-Fold إلى هاتف ذكي  ومريح في اليد، عبر تصميمه الخفيف والسلس، مما يجعله مثاليًا للاستخدام بيد واحدة.

اوضحت إنفينيكس انه مع تطور الطلب على التكنولوجيا القابلة للطي، يتطلع المستهلكون الشباب إلى ما هو أكثر من مجرد شاشات كبيرة؛ فهم يريدون أجهزة تتكامل مع أسلوب حياتهم، وتستبدل العديد من الأدوات بجهاز واحد متعدد الاستخدامات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انفينيكس Infinix Mini Tri-Fold مواصفات هاتف إنفينيكس هاتف إنفينيكس

مواد متعلقة

سعر ومواصفات هاتف ريلمي realme C75، بعد إطلاقه رسميا

أسعار هواتف سامسونج فئة a فى مصر

تعرف على هواتف آيفون وأجهزة آيباد الداعمة للشريحة الإلكترونية ESIM

سعر ومواصفات هاتف ريلمي C55 الجديد 2024

الأكثر قراءة

رئيس اللجنة الأولمبية يفجر مفاجأة جديدة عن شكوى الأهلي وموعد إصدار القرار

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

عيد عبد الملك: طلبات الأهلي بمباراة القمة مشروعة وهذا توقعي لموقف الأحمر حال صدور قرارات الأولمبية

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

انفجارات تهز صنعاء وغارة تستهدف معقل الحوثيين في صعدة

بطلها أوسكار وسيارات الفار، أزمة جديدة تهدد الدوري المصري

تفحم باكيات ووقوع إصابات، حجم الخسائر المبدئية لحريق محال الملابس بمنشأة ناصر (صور)

منوعات

المزيد

أصغر متقاعد في تاريخ روسيا بعمر 23 عامًا، ما القصة؟

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء النصر على الظالم في اليوم الثامن عشر من رمضان

تفسير رؤية المؤذن في المنام وعلاقتها بالوصول لأعلى المراتب

معجزات الرسول، تحطيم الأصنام بإشارة من عصاه

المزيد
الجريدة الرسمية