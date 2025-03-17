مواصفات هاتف إنفينيكس المستقبلى القابل للطي ثلاثي الأبعاد Mini Tri-Fold

كشفت إنفينيكس Infinix، عن هاتفها المستقبلى القابل للطي Mini Tri-Fold الذى يتيح التحول بسهولة بين ثلاثة أوضاع مختلفة: هاتف ذكي، شاشة عرض مستقلة للألعاب والرياضة، وكاميرا مدمجة وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف إنفينيكس الجديد.

مواصفات هاتف إنفينيكس

يعتمد هاتف إنفينيكس الجديد على آلية طي ثلاثية مع مفصلين مزدوجين، حيث ينطوي رأسيًا إلى الداخل ليقدم تجربة جديدة لكيفية اندماج الأجهزة الذكية مع أنماط الحياة الحديثة.

اوضحت إنفينيكس ان الهاتف المستقبلي يعذ رؤية جديدة تمامًا حول كيفية دمج التكنولوجيا في الحياة اليومية، حيث يتكيف بسلاسة مع مختلف الاحتياجات حيث يمكن تثبيته على معدات التمارين الرياضية لتتبع التدريبات.

كما يمكن تعليقه على حقيبة الظهر لالتقاط صور الحركة أثناء التنقل يتحول إلى هاتف ذكي بحجم الجيب عند طيه بالكامل.

على عكس الهواتف القابلة للطي التقليدية التي تركز فقط على توسيع الشاشة، يتيح هذا الجهاز تحولًا سلسًا بين أوضاع متعددة تتضمن وضع العرض المستقل حيث يقف الجهاز بشكل عمودي لدعم المكالمات بدون استخدام اليدين، ومشاهدة الفيديوهات، والاستخدام أثناء التنقل.

مع التوافق مع الإكسسوارات الذكية حيث يمكن تثبيته على مقود الدراجة، معدات التمارين، أو لوحة القيادة في السيارة، مما يتيح تتبع التمارين، اتباع خطط التمارين الموجهة، أو التنقل في الخرائط بسهولة.

اما وضع الكاميرا الذكية عند تثبيته على حزام حقيبة أو وضعه على سطح مستوٍ، يتحول إلى كاميرا احترافية تلتقط اللحظات الديناميكية من زوايا مثالية.

يأتى هاتف إنفينيكس بتصميم قابل للطي للخارج وكاميرات متطورة حيث يوفر تجربة شاشة مزدوجة تتيح إجراء محادثات متعددة اللغات في الوقت الفعلي، مما يسمح لكل طرف برؤية المحتوى المترجم مباشرةً كما يعزز هذا التصميم تجربة التصوير، حيث يمكن استخدام الكاميرا الأساسية لالتقاط صور وفيديوهات عالية الجودة، وفي الوقت نفسه تعمل الشاشة كأداة معاينة مثالية للصور الذاتية (السيلفي).

إمكانية طي الجهاز بالكامل

عند طيه بالكامل، يتحول Mini Tri-Fold إلى هاتف ذكي ومريح في اليد، عبر تصميمه الخفيف والسلس، مما يجعله مثاليًا للاستخدام بيد واحدة.

اوضحت إنفينيكس انه مع تطور الطلب على التكنولوجيا القابلة للطي، يتطلع المستهلكون الشباب إلى ما هو أكثر من مجرد شاشات كبيرة؛ فهم يريدون أجهزة تتكامل مع أسلوب حياتهم، وتستبدل العديد من الأدوات بجهاز واحد متعدد الاستخدامات.

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