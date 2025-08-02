السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

منتخب السلة يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحرين

منتخب كرة السلة،
منتخب كرة السلة، فيتو

كرة السلة، شاركت بعثة منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة، في مراسم التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك خلال تواجدها في البحرين للمشاركة في البطولة العربية.

وأُجريت عملية التصويت داخل السفارة المصرية في العاصمة البحرينية "المنامة"، ومن المقرر أن تنتهي غدًا الاحد.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي قد خسر أمس أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 82/86، في إطار الجولة قبل الأخيرة من البطولة العربية.

ويستعد المنتخب الأولمبي لمباراته الأخيرة في البطولة، حيث يواجه الجزائر اليوم السبت في تمام السادسة مساءً.

مشوار المنتخب الأولمبي في البطولة العربية

الفوز على قطر بنتيجة 90/69

الفوز على الكويت بنتيجة 96/65

الخسارة أمام البحرين بنتيجة 85/91

الخسارة أمام تونس بنتيجة 73/85

الخسارة أمام الإمارات بنتيجة 82/86

تضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كل من، أحمد مهيب، إبراهيم هشام، محمد خيري، مؤمن خيري، محمد ياسر، محمد أشرف، عمر طلعت، عبدالرحمن خالد، مازن العزازي، أحمد ياسر، علي حجازي، حازم المشد.

ويرأس البعثة في البحرين، الكابتن أيمن علي عودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي، الكابتن أحمد مرعي مديرًا فنيًا، الكابتن أحمد الجزار مدربًا عامًا، الدكتور وليد الخراط إداريًا، الدكتور محمود علاء الدين للعلاج الطبيعي،  الكابتن محمد عيسى مدلكًا، كابتن مروان فتيحة حكمًا مرافقًا.

تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ويتم ترتيب المنتخبات وفقًا لعدد النقاط.

يشارك في البطولة 7 منتخبات هم، مصر، الإمارات، الكويت، قطر، تونس، الجزائر، البحرين.

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كرة السلة منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة انتخابات مجلس الشيوخ البحرين البطولة العربية

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