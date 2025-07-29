الثلاثاء 29 يوليو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية: العالم يصمت عن الحق في قطاع غزة صمت الأموات وإسرائيل تغتال الأطفال بشكل يومي

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن العالم يصمت عن الحق في قطاع غزة صمت الأمـوات، وإسرائيل تغتال أطفال غزة بشكل يومي.


وطالب خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، بتنسيق المواقف الدولية للتعامل مع كوارث الاحتلال بغزة والضفة الغربية.

وأكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن مصر تدعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كما ترحب بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشجاع الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح وزير الخارجية أن سياسات الاحتلال الخاصة بالحصار والاستيطان والآلة العسكرية فاشلة، ونطالب بدعم جهود إنهاء العـدوان على غزة والنفاذ الكامل للمساعدات
 

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية بالمنطقة، ونطالب المجتمع الدولي بواجباته في إعادة إعمار قطاع غزة.

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