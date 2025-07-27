الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم الأحد، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

<strong>سعر كرتونة البيض اليوم الأحد، فيتو</strong>
سعر كرتونة البيض اليوم الأحد، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 113 جنيها و116 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 115 إلى 119 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 123 إلى 125 جنيها.

<strong>سعر كرتونة البيض اليوم الأحد، فيتو</strong>
سعر كرتونة البيض اليوم الأحد، فيتو

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 125 إلى 127 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 96 جنيها إلى 97 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 98 جنيهًا إلى 100 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض اسعار البيض اليوم اسعار كرتونة البيض أسعار كرتونة البيض اليوم أسعار بيض المائدة اسعار البيض الابيض بورصة الدواجن بورصة الدواجن اليوم الاحد بورصة الدواجن اليوم سعر كرتونة البيض الأبيض سعر كرتونة البيض سعر كرتونة البيض البلدي سعر كرتونة البيض اليوم

الأكثر قراءة

وفاة الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة بالمنيا

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

5 كليات جديدة تنضم لتنسيق الجامعات 2025، تعرف عليها

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 47، أميرة تكشف هوية قاتل عثمان ومقتل صالح

وفاة علاء السيد كابتن منتخب كرة اليد السابق

عائلات الجيزة تغادر منازلها بسبب أزمة الكهرباء.. و"جزيرة الذهب" بلا حلول منذ أكثر من 23 ساعة

كان في طريقه لاستلام منصبه، تفاصيل مصرع مدير أمن الوادي الجديد إثر انقلاب سيارة

تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة إيقاف أجهزة المحمول الواردة من الخارج

خدمات

المزيد

شروط القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة في البنك الأهلي

بعد التراجع المفاجئ، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأحد

5 كليات جديدة تنضم لتنسيق الجامعات 2025، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات القمة بالدور الأول في الدوري الممتاز

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «وفاكهة وأبا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 31 من سورة عبس

أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي لـ الصلاة بالبنطلون والفانلة الداخلية (فيديو)

تفسير رؤية الملاهي في المنام وعلاقتها بالمشاكل والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية