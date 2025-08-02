السبت 02 أغسطس 2025
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السكك الحديدية: إضافة عربات وقطارات على خط الصعيد

قطار
قطار
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 قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية إضافة عربات وقطارات على خط الصعيد.

 وتم إضافة عربات علاوة على قطارين وتشغيل ٤ قطارات مخصوص، قطارين فى الذهاب وقطارين في العودة.

أولًا:- إضافة عربات علاوة على قطار رقم 978 وقطار رقم 986 كالآتي:

- يضاف (۲) عربة أولى مكيفة VIP علاوة رقم (۱) – (۲) + عربة ثالثة مكيفة بوفيه علاوة رقم (۳) على قطار ۹۷۸ ثالثة مكيفة
القاهرة / أسيوط يوم ۲۰۲٥/٨/٣ فقط ليقوم بالتركيب الآتى جرار + قوى + ۲ عربة أولى مكيفة VIP علاوة + عربة ثالثة مكيفة
بوفيه علاوة + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه + ٤ عربات ثالثة مكيفة + قوى ( ويتم استصحاب القطار بمفتش نقل).

 

- تعود العربتان الأولى المكيفة الـ VIP العلاوة رقم ( ۱ - ۲ ) + العربة الثالثة المكيفة البوفيه رقم (۳) على قطار ۹۷۹ ثالثة مكيفة
أسيوط / القاهرة يوم ۲۰۲٥/٨/٣ فقط وتطرح مقاعدها للجمهور وبوصوله القاهرة يتم التحفظ على العربات العلاوة بها مركزها.

- يضاف (۲) عربة أولى مكيفة VIP علاوة رقم (۱) - (٢) على قطار ٩٨٦ مكيف القاهرة / الأقصر ٢٠٢٥/٨/٥ فقط يوم وتطرح مقاعدهما للجمهور.

- تعود العربتان الأولى المكيفة الـ VIP العلاوة رقم (۱) - (٢ العلاوة على قطار ۹۸۷ مكيف الأقصر / القاهرة يوم ٢٠٢٥/٨/٦ فقط)،
ويتم استصحاب القطار بمفتش نقل.

 

ثانيًا:- تشغيل ٤ قطارات مخصوص نوم من محطة صعيد مصر إلى أسوان فى الذهاب  والعودة كالآتي:

- يتم تشغيل مخصوص نوم برقم ١٠٧٠ من 
محطة صعيد مصر إلى محطة أسوان يوم ٢٠٢٥/٨/٢ فقط يقوم الساعة ١٩:٣٥ يصل محطة أسوان الساعة ٠٧:٥٠ يوم ٢٠٢٥/٨/٣ كالجدول المرفق.

- يتم تشغيل قطار ۱۰۸۷ النوم. محطة أسوان إلى محطة صعيد مصر يوم ٢٠٢٥/٨/٣ كالجدول المرفق.

- يتم تشغيل قطار ۱۰۸٦ النوم من محطة صعيد مصر إلى محطة أسوان يوم ٢٠٢٥/٨/٤ كالجدول المرفق.

- يتم تشغيل مخصوص نوم برقم (۱۰۷۱) من. محطة أسوان إلى محطة صعيد مصر يوم ٢٠٢٥/٨/٦ فقط يقوم من محطة أسوان
الساعة ١٢:٠٠ يصل محطة صعيد مصر الساعة ٠٠:١٥ كالجدول المرفق.

- يتم تشغيل مخصوص نوم برقم ( ۱۰۷۲ ) من محطة صعيد مصر إلى محطة الأقصر يوم ۲۰۲۵/۸/۲ فقط يقوم من محطة صعيد مصر
الساعة ٢٢:٣٠ يصل محطة الأقصر الساعة ٠٧:٥٠ كالجدول المرفق وبوصوله يتم التحفظ على الفوارغ بالأقصر لرحلة العودة.

- يتم تشغيل مخصوص نوم برقم (۱۰۷۳) من محطة الأقصر إلى محطة صعيد مصر يوم ٢٠٢٥/٨/٦ فقط يقوم من:
الساعة. ١٢:٠٠ يصل محطة. صعيد مصر الساعة ٢١:٣٠ كالجدول المرفق.

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