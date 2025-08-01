السكك الحديدية ومحافظة بني سويف تنظم ندوة توعية لمجابهة المخالفات

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع محافظة بني سويف ندوة توعية لمجابهة المخالفات السلبية في التعامل مع السكك الحديدية.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ندوة توعوية موسعة بمحافظة بني سويف، تحت عنوان " سلامة النقل مسؤولية مشتركة "لمواجهة ظاهرة رشق القطارات والعبور غير الآمن”.



استهدفت الندوة نشر الوعي المجتمعي بمخاطر الممارسات السلبية التي تؤثر على أمن وسلامة المواطنين وفي مقدمتها رشق القطارات بالحجارة، واستخدام المعابر العشوائية غير القانونية والقاء المخلفات والقمامة علي شريط السكك الحديدية، لما تمثله هذه السلوكيات من تهديد مباشر لأمن وسلامة المواطنين وتعطيل لمرافق الدولة الحيوية.



وتخللت الندوة عروض مرئية وشهادات ميدانية تناولت الآثار المباشرة والخطيرة الناجمة عن تلك الممارسات، سواء من حيث الإصابات البشرية أو الخسائر المادية، إلى جانب ما تسببه من تأخير وتعطيل في حركة القطارات، وعرقلة الجهود الحكومية الرامية لتطوير البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية.



وقد شهدت الندوة حضور عدد من قيادات الهيئة ومسئولي محافظة بني سويف، وممثلون عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وعدد من المواطنين والمهتمين بالشأن المجتمعي.



تأني الندوة في اطار سلسلة من اللقاءات والفعاليات التوعوية التي تنظمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع الجهات المعنية في مختلف المحافظات، بهدف بناء ثقافة مجتمعية واعية تعزز من مفاهيم السلامة والانضباط في التعامل مع مرافق النقل العامة.

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