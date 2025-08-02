السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصوت والضوء تبدأ تطبيق قرارات إلغاء معاملة العرب بأسعار تذاكر المصريين

عروض الصوت والضوء
عروض الصوت والضوء

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عن قرارات جديدة لتذاكر دخول الزائرين إلى مناطق العرض على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من أغسطس الجاري.

أسعار تذاكر دخول عروض الصوت والضوء للزائرين العرب


وقالت  غرفة شركات السياحة في خطابها المرسل إلى شركات السياحة: إن شركة مصر للصوت والضوء قررت اقتصار أسعار تذاكر عروضها باللغة العربية على المصريين فقط، ويتم معاملة الزائرين العرب بأسعار تذاكر الزائرين الأجانب.

تعديل أسعار دخول المواقع الآثرية للزائرين الأجانب


وكان المجلس الأعلى للآثار أعلن عن إصدار قرار جديد بإلغاء العمل بالقرار الصادر في 28 سبتمبر 2007، والذي كان يمنح الزائرين العرب معاملة مماثلة للمصريين في رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف.

وأوضح المجلس أن القرار الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، ينص على معاملة السائحين العرب بنفس معاملة الأجانب في ما يتعلق برسوم الزيارة، وبموجب القرار، سيتم إلغاء الفئة المخصصة للزائرين العرب، وتقسيم رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس إلى فئتين فقط هما المصريين والأجانب بما فيهم الزائرين العرب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة مصر للصوت والضوء الصوت والضوء عروض الصوت والضوء شركات السياحة غرفة شركات السياحة المجلس الأعلي للأثار

مواد متعلقة

OSL للمشاريع الترفيهية توقع عقدا لتمويل مشروع تطوير عروض الصوت والضوء بالأهرامات

"قطاع الأعمال": "الصوت والضوء" تطلق عروض الواقع الافتراضي بمنطقة الأهرامات بدءا من الأحد المقبل

رئيس الوزراء يشهد ختام يوم المدن العالمي بقلعة قايتباي بعرض الصوت والضوء (فيديو)

وزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح عروض "الصوت والضوء" بقلعة قايتباي

الأكثر قراءة

بعد كشف موعد إرساله للرئاسة، مصير تعديل الإيجار القديم وموقف زيادة الأجرة

تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية من مسكنها بالقاهرة الجديدة

الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع

أخبار مصر: مفاجأة بمنزل البلوجر أم مكة، وفاة غامضة لعم أنغام، ترامب يهدد بوتين بـ"النووي"، مأساة في زفة عريس بكفر الشيخ

ترحيل أم سجدة إلى قسم المقطم بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق

وسط قلق وترقب المصريين، آخر تطورات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد الصدور

5245 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 2 أغسطس 2025

تحقيقات موسعة لكشف ملابسات وفاة عم المطربة أنغام، وقرار عاجل من النيابة

خدمات

المزيد

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، يعقوب عليه السلام، لماذا سُمي "إسرائيل"؟

"الإفتاء" توضح ضوابط ثياب المرأة وحدود عورتها وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بتحسن الحالة الصحية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads