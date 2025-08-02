الصوت والضوء تبدأ تطبيق قرارات إلغاء معاملة العرب بأسعار تذاكر المصريين

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عن قرارات جديدة لتذاكر دخول الزائرين إلى مناطق العرض على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من أغسطس الجاري.

أسعار تذاكر دخول عروض الصوت والضوء للزائرين العرب



وقالت غرفة شركات السياحة في خطابها المرسل إلى شركات السياحة: إن شركة مصر للصوت والضوء قررت اقتصار أسعار تذاكر عروضها باللغة العربية على المصريين فقط، ويتم معاملة الزائرين العرب بأسعار تذاكر الزائرين الأجانب.

تعديل أسعار دخول المواقع الآثرية للزائرين الأجانب



وكان المجلس الأعلى للآثار أعلن عن إصدار قرار جديد بإلغاء العمل بالقرار الصادر في 28 سبتمبر 2007، والذي كان يمنح الزائرين العرب معاملة مماثلة للمصريين في رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف.

وأوضح المجلس أن القرار الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، ينص على معاملة السائحين العرب بنفس معاملة الأجانب في ما يتعلق برسوم الزيارة، وبموجب القرار، سيتم إلغاء الفئة المخصصة للزائرين العرب، وتقسيم رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس إلى فئتين فقط هما المصريين والأجانب بما فيهم الزائرين العرب.

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