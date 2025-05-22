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اقتصاد

"قطاع الأعمال": "الصوت والضوء" تطلق عروض الواقع الافتراضي بمنطقة الأهرامات بدءا من الأحد المقبل

عروض الصوت والضوء
عروض الصوت والضوء

تبدأ شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التشغيل التجريبي لعروض الواقع الافتراضي "VR" بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 25 مايو الجاري.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز التجربة السياحية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم محتوى ثقافي ومعرفي مبتكر.

 أحدث تقنيات الواقع الافتراضي

وتُعد هذه التجربة الأولى من نوعها في منطقة الأهرامات، حيث يتم تقديم العروض داخل مبنى تابع لشركة الصوت والضوء، وتم توظيف أحدث تقنيات الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد لتقديم محتوى غني يُحاكي بدقة البيئة المصرية القديمة، بما يعكس عظمة الحضارة الفرعونية ويجعل من زيارتها تجربة غامرة واستثنائية.

ويمكن للزوار التجول افتراضيًا داخل المواقع الأثرية التاريخية من خلال تجربة تفاعلية تحاكي الماضي باستخدام نظارات الواقع الافتراضي المتقدمة بما يمنحهم فرصة "العودة بالزمن" إلى الحضارة المصرية القديمة بطريقة غامرة ومشوقة.. ومن أبرز ما تتضمنه العروض: استكشاف مقبرة توت عنخ آمون بكل ما تحويه من كنوز ومقتنيات، محاكاة عملية بناء الأهرامات بتفاصيلها الهندسية والمعمارية المذهلة، الغوص في أسرار الآثار الغارقة بمدينة الإسكندرية القديمة، والتعرف على طقوس وأسرار التحنيط عند قدماء المصريين.

خطة الوزارة لتحديث وتطوير الخدمات السياحية

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير الخدمات السياحية المقدمة، وإثراء تجربة الزوار بمحتوى تفاعلي يجمع بين الترفيه والمعرفة، خاصة لفئة الشباب، والزائرين المصريين والأجانب، بما يسهم في تعزيز الصورة الذهنية لمصر كمقصد سياحي متطور ومتجدد.


ومن المقرر أن يشمل المشروع لاحقا مواقع أثرية أخرى بما في ذلك معابد الكرنك وإدفو وأبو سمبل وقلعة قايتباي، ليصبح مكونا رئيسيا ضمن خطة الشركة للتحول الرقمي في قطاع السياحة الثقافية.

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