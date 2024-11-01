الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس الوزراء يشهد ختام يوم المدن العالمي بقلعة قايتباي بعرض الصوت والضوء (فيديو)

يوم المدن العالمي
يوم المدن العالمي بقلعة قايتباي، فيتو

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس ختام فعاليات يوم المدن العالمي الذي  استضافته مدينة الإسكندرية  تحت شعار: "قيادة الشباب للعمل المناخي والمحلي من أجل المدن" الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)  بعرض مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباى بمنطقة بحري في الإسكندرية.
 

فيتو أجرت بثًّا مباشرًا لرصد عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية بمنطقة بحري وسط المحافظة. 

وتابع رئيس الوزراء أحداث  عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، والذي يعد الأول من نوعه بمدينة الإسكندرية، وتنفذه شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

جاء ذلك  بحضور  الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورموز المجتمع السكندري. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قلعه قايتباى الاسكندرية رئيس الوزراء

مواد متعلقة

طريقة عمل بابا غنوج، ألذ سلطة وتصلح وجبة خفيفة

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة (إنفوجراف)

صعود أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

الأكثر قراءة

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي، وهذا سعر الكانز بعد الارتفاع

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

بدءا من اليوم، مواعيد غلق وفتح المحلات في التوقيت الشتوي، تعرف على الاستثناءات

علشان كدا هي مبتردش على الناس، زوج شيماء سيف يفجر مفاجأة بشأن عدم إنجابهما

قبل بدء عرضه، كل ما تريد معرفته عن مسلسل بنات الثانوي 2

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر في التوقيت الشتوي بمصر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

أعلنت فوز هاريس، محطة تلفزيونية أمريكية تثير ضجة حول الانتخابات الرئاسية (صورة)

غارات إسرائيلية مكثفة على ضاحية بيروت الجنوبية وموجة نزوح كبيرة للسكان (فيديو)

منوعات

المزيد

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

متحدث الكرملين مش عارف ينطقه، روسيا تغرم "جوجل" مبلغا خياليا يفوق حجم الاقتصاد العالمي

فريق علماء يرمم وجه مصاصة دماء مدفونة منذ 400 عام (فيديو)

موجة غضب واسعة في تركيا بسبب حصان، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجمعة 1 نوفمبر 2024.. خريطة سقوط الأمطار الرعدية فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر في التوقيت الشتوي بمصر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر في التوقيت الشتوي بمصر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

بالتوقيت الشتوي، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads