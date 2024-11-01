رئيس الوزراء يشهد ختام يوم المدن العالمي بقلعة قايتباي بعرض الصوت والضوء (فيديو)

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس ختام فعاليات يوم المدن العالمي الذي استضافته مدينة الإسكندرية تحت شعار: "قيادة الشباب للعمل المناخي والمحلي من أجل المدن" الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بعرض مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباى بمنطقة بحري في الإسكندرية.



فيتو أجرت بثًّا مباشرًا لرصد عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية بمنطقة بحري وسط المحافظة.

وتابع رئيس الوزراء أحداث عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، والذي يعد الأول من نوعه بمدينة الإسكندرية، وتنفذه شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورموز المجتمع السكندري.