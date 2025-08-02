تنسيق الجامعات 2025، موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية وتسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات 2025، يترقب طلاب الثانوية العامة 2025، إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، حيث يغلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى، في السابعة من مساء اليوم السبت 2 أغسطس 2025.

وتعلن وزارة التعليم العالي، غدا الأحد، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يحضره وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والمشرف على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزراة التعليم العالي، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، عن الحد الأدنى لـ المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، والمدة الزمنية المحددة للمرحلة اعتبارا من موعد فتح موقع التنسيق لتسجيل الرغبات وحتى موعد إغلاقه، غدا الأحد، خلال المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

ومن المتوقع، أن يبدأ التسجيل للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، منتصف الأسبوع الجاري، على أن ينتهي التسجيل مع بداية الأسبوع المقبل.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025

لم تعلن وزارة التعليم العالي، حتى الآن، الحد الادنى للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنه غدا الأحد، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث، علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي.

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025

كما تعلن الوزارة غدا الأحد، خلال المؤتمر الصحفي، الأماكن الشاغرة بالكليات الحكومية لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، والكليات المتاحة لهم.

وجاء الحد الادنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا.

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا.

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا.

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالبا.

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالبا.

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