تنسيق الجامعات 2025، خطوات ورابط الحصول على نتيجة اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2025.. انتهى التسجيل لأداء اختبارات القدرات يوم الأربعاء الماضي 2025، وبدأ الطلاب في البحث عن نتيجة الاختبارات.

وكانت وزارة التعليم العالي، قد اعلنت عن اطلاق التسجيل لأداء اختبارات القدرات، في الكليات التي تشترط أداءها، يوم 12 يوليو الماضي، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2025، بلغ حتى الآن 104 آلاف طالب وطالبة.

ونستعرض فيما يلي قائمة الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

١. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

٢. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)

٣. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان

٤. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان

٥. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا

٦. كليات علوم الرياضة

خطوات الحصول على نتيجة اختبارات القدرات 2025

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للحصول على نتيجة اختبارات القدرات 2025، وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.

اختيار نوع الشهادة التي حصل عليها الطالب (الثانوية العامة).

قم بإدخال بياناتك رقم الجلوس والرقم القومي للطالب.

قم بإدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

اضغط على زر "عرض النتيجة" لعرض النتيجة.

ستظهر أمامك النتيجة إما "لائق"، وإما "غير لائق".

نصائح هامة للطلاب قبل التعرف على نتيجة اختبارات القدرات 2025

تأكد من صحة البيانات المدخلة قبل الضغط على زر "عرض النتيجة".

تتوفر نتائج اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني بعد الإعلان الرسمي عنها من قبل وزارة التعليم العالي.

قد تختلف المدة الزمنية لصدور النتائج بين الجامعات المختلفة.

بعض الجامعات قد ترسل النتائج عبر رسائل نصية للطلاب.



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