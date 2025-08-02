الأحد 03 أغسطس 2025
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اقتصاد

3 طرق للإعلان عن تعريفة الزيادة في خدمات بنك القاهرة

البنك القاهرة
البنك القاهرة

يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل وطريقة الإعلان عن أي زيادة في تعريفة خدمات البنك.

وقال مسئولو بنك القاهرة إنه عند تعديل التعريفة المصرفية طبقا لإجراءات الإدارة المعنية يتم الإعلان عنها من قبل ( الموقع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك وبإرسال رسائل نصيه على الأرقام المسجل داخل البنك ).

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن إمكانية إصدار بطاقات مدفوعة مقدما للأطفال.

وأوضح بنك القاهرة أنه يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولي الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي: 
1-.تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب.
2-لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.
3- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما.
4- عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم إلغاء البطاقة.
5- تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.
6- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء
عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر
7- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.
8-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.

9- تصدر البطاقة للأشخاص الطبيعيين وللمصريين فقط ابتداءً من سن 16 سنة.

 

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