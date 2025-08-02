مأساة جديدة، رحيل عم أنغام يعيد ذكريات الحزن في العائلة

عاد الحزن ليخيم على عائلة الفنانة أنغام، بعد أن تصدر اسم عمها، محمود علي سليمان، عناوين الأخبار إثر العثور على جثمانه في حالة تحلل داخل شقته بإحدى الأبراج السكنية في الجيزة، في واقعة مؤلمة أحيت جراحًا قديمة لم تندمل.

بدأت الواقعة ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من سكان أحد الأبراج بمنطقة الجيزة، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بالدور الثامن، وعند انتقال قوات الأمن إلى المكان، عثرت على جثة محمود علي سليمان، عم أنغام، وشقيق الفنان الراحل عماد عبد الحليم، في حالة تحلل.

وتبين أن المتوفى كان يعيش بمفرده منذ فترة، وأظهر الفحص المبدئي أن الوفاة طبيعية.

رحيل عم أنغام الأخير بهذه الصورة، أعاد نكء الجراح في حياة المطربة الشهيرة رغم نجاحاتها الفنية الباهرة.

مأساة متكررة

أعاد رحيل محمود علي سليمان بتلك الطريقة إلى الأذهان مأساة شقيقه، الفنان الراحل عماد عبد الحليم، الذي عُثر عليه متوفيًا عام 1995 في الشارع، وهو في سن الخامسة والثلاثين، وكشفت التحقيقات وقتها أن سبب الوفاة هو جرعة زائدة من المخدرات.

الراحلان، الأخوان عماد ومحمود، توفيا في ظروف متشابهة، حيث سيطرت الوحدة على حياتهما، وكان موتهما مفاجئا، ورحيلهما كان مأساة إنسانية تركت أثرًا في القلوب.

مآسي لا تنتهي..فقدان الأخت غنوة

ولم تكن مأساة عماد ومحمود هما المحطتان الوحيدتان في حياة أنغام المليئة بالألم، إذ شهد عام 2018 فقدانًا آخر كان له أثر بالغ في حياتها، حين توفيت أختها غير الشقيقة غنوة محمد علي سليمان في حادث سير مفاجئ.

ورغم توتر العلاقة بينهما لسنوات، فإن رحيل غنوة كان من أصعب اللحظات التي مرت على أنغام، وحرصت الأخيرة على أن تغسل شقيقتها الصغيرة بنفسها وأن تدفنها في مدفنها الخاص.

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