تحقيقات موسعة لكشف ملابسات وفاة عم المطربة أنغام، وقرار عاجل من النيابة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة عم المطربة أنغام، داخل شقته، بالجيزة.

وتبين من خلال مناظرة الجثة، أنه فارق الحياة منذ عدة أيام، ورجحت التحقيقات أن الوفاة طبيعية، لعدم وجود أي بعثرة في الشقة، وصرحت بدفن الجثة.

انبعاث رائحة كريهة من شقة عم أنغام

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة يقيم بها شخص بمفرده، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم كسر باب الشقة، وعثر على جثة شخص تبين أنه يدعى محمود على سليمان، يبلغ من العمر 60 عاما، وهو عم المطربة أنغام.

وناظر رجال المباحث الجثة، وتبين أنه فارق الحياة منذ عدة أيام، ولم يكتشف أحد وفاته لإقامته بمفرده، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.