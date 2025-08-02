السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

تحقيقات موسعة لكشف ملابسات وفاة عم المطربة أنغام، وقرار عاجل من النيابة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة عم المطربة أنغام، داخل شقته، بالجيزة. 

 

وتبين من خلال مناظرة الجثة، أنه فارق الحياة منذ عدة أيام، ورجحت التحقيقات أن الوفاة طبيعية، لعدم وجود أي بعثرة في الشقة، وصرحت بدفن الجثة.

 

 

انبعاث رائحة كريهة من شقة عم أنغام

 

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة يقيم بها شخص بمفرده، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم كسر باب الشقة، وعثر على جثة شخص تبين أنه يدعى محمود على سليمان، يبلغ من العمر 60 عاما، وهو عم المطربة أنغام.

 

وناظر رجال المباحث الجثة، وتبين أنه فارق الحياة منذ عدة أيام، ولم يكتشف أحد وفاته لإقامته بمفرده، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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