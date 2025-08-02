الهداف التاريخي لفلسطين على أبواب الزمالك.. أرقام عدي الدباغ في الملاعب الأوروبية تلفت الأنظار.. يمتاز بالسرعة والحسم داخل منطقة الجزاء.. والقدرة على التحرك بين الخطوط «أبرز مهاراته»

في خطوة قوية تدعم خط هجوم الزمالك، اقترب المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، من التعاقد مع مهاجم منتخب فلسطين عدي الدباغ، قادمًا من صفوف شارلروا البلجيكي، ومن المنتظر أن يكون العقد أربع سنوات، يبدأ من موسم 2024-2025 وحتى نهاية موسم 2027-2028 في إطار سعي الزمالك لتعزيز خياراته الهجومية بلاعب يمتلك تجربة احترافية أوروبية وخبرة دولية مؤثرة، حيث يُعد الدباغ أحد أبرز نجوم الكرة الفلسطينية في السنوات الأخيرة.

تفاصيل الصفقة: عقد طويل الأمد

وقال المصدر: إن تعاقد الزمالك مع عدي الدباغ يأتي في إطار خطة الإدارة الجديدة لتجديد دماء الفريق وبناء توليفة تجمع بين الشباب والخبرة وأشار المصدر إلى أن الصفقة في طريقها للانتهاء بعد مفاوضات ناجحة قادها جون إدوارد، ليكون المهاجم الفلسطيني أحد أبرز صفقات الزمالك الصيفية المحتملة.

أرقام الدباغ في الملاعب الأوروبية

خاض عدي الدباغ تجربة احترافية متدرجة في أوروبا، بدأت في البرتغال، قبل أن ينتقل إلى الدوري البلجيكي ومن ثم إلى نادي أبردين الاسكتلندي، حيث لعب في دوريات ذات طابع تنافسي مرتفع.

أبرز أرقامه:

58 مباراة في مركز رأس الحربة

سجل: 20 هدفًا

صنع: 4 أهداف 4 مباريات في مركز الجناح

سجل: 3 أهداف

صنع: هدف واحد

أما في تجربته الأخيرة مع شارلروا البلجيكي وأبردين الاسكتلندي، فقد خاض 31 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، ما يعكس صعوبة التأقلم في بعض الفترات، ولكن أيضًا يكشف عن مرونته في اللعب بأكثر من مركز هجومي.

نجم فلسطين الأول.. وهداف تاريخي

مع منتخب فلسطين، يُعتبر عدي الدباغ أحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة الفلسطينية، بل وأكثرها تأثيرًا على الإطلاق.

45 مباراة دولية

سجل: 16 هدفًا

صنع: 5 أهداف

كما يُعد أول لاعب فلسطيني يسجل في المسابقات الأوروبية، ويُصنف كأفضل هدّاف في تاريخ المنتخب الوطني برصيد 17 هدفًا، وهو رقم مرشح للزيادة في السنوات القادمة.

كيف يمكن أن يفيد الزمالك؟

يمتاز الدباغ بالسرعة، والحسم داخل منطقة الجزاء، وقدرته على التحرك بين الخطوط، وهو ما يحتاجه الزمالك في ظل افتقاده لمهاجم صريح ثابت خلال المواسم الماضية.

التحرك السريع للتعاقد معه يعكس حرص الإدارة الجديدة على بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا، خصوصًا مع مشاركة الفريق المرتقبة في البطولات الأفريقية.

صفقة تحمل رسائل رياضية وإنسانية

ومن المنتظر أن يكون تعاقد الزمالك مع لاعب فلسطيني بارز يحمل بُعدًا رياضيًا وإنسانيًا، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، وهي خطوة تعزز من دعم الأندية العربية للنجوم الفلسطينيين وتفتح الباب أمام المزيد من المواهب من غزة والضفة للظهور في الدوريات الكبرى.

عدي الدباغ أمام فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد في مسيرته، ومشجعو الزمالك بانتظار ما سيقدمه المهاجم الجديد على أرض الملعب.

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