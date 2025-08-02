10 صور ترصد حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين 2025

في ليلة لا تنسى من ليالي مهرجان العلمين الجديدة 2025، أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا ضخما ضمن فعاليات المهرجان وذلك على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة.

حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين

أجواء من البهجة استقبل بها الجمهور عمرو دياب فور صعوده على أنغام أغنيته “يا أنا يا لأ” وسط تفاعل كبير من الحضور الذي غنى معه على مدار ساعتين.

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغاني ألبومه الجديد ابتدينا، خاصة أغنية “خطفوني”، قبل أن يغني "بابا"، وكذلك أغنية “شايف قمر” كما قدم من ألبومه الجديد أيضا أغنيات، متقلقش، يابخته، ومليش بديل.

وواصل الهضبة تقديم مجموعة من أجمل أغانية منها، لو اتساب، بحبه، زي ما انتي، وميدلي من أغاني نور العين وليلي نهاري والعالم الله.

تحية عمرو دياب لصناع الألبوم

وحرص الهضبة على توجيه التحية لصناع ألبومه ابتدينا، ووجه تحية خاصة للملحن عمرو مصطفى الذي تعاون معه في أغنيتي خطفوني وابتدينا.

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