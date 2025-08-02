السبت 02 أغسطس 2025
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محافظات

"بيدوروا على مساخيط"، ضبط عصابة للتنقيب عن الآثار داخل منزل بالسنطة

ضبط عصابة للتنقيب
ضبط عصابة للتنقيب عن الآثار

شهد مركز السنطة بمحافظة الغربية واقعة مثيرة بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عصابة مكونة من 6 أفراد، أثناء قيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل منزل أحد الأهالي بقرية الأنبوطين.

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كانت معلومات قد وردت لمركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية تفيد بقيام أحد الأشخاص المعروفين بالتعاون مع خمسة آخرين بالحفر سرًا داخل أحد العقارات بالقرية بهدف البحث عن قطع أثرية في محاولة للاتجار بها خارج إطار القانون.

وبناءً على المعلومات كثفت مباحث مركز شرطة السنطة برئاسة المقدم أحمد خلاف ومعاونية تحرياتها وتم التأكد من صحة الواقعة.

وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية ومداهمة المنزل محل الواقعة حيث تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء الحفر كما جرى ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال التنقيب والتي شملت أجهزة بدائية ومعدات حفر متنوعة.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للعصابة وتحديد ما إذا كان هناك شركاء آخرون.

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