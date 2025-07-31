الخميس 31 يوليو 2025
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أخبار مصر

قرار عاجل من السكك الحديدية بشأن حادث قطار السنطة

حادث قطار السنطة
حادث قطار السنطة

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية إيقاف قائد قطار السنطة ومساعده وعامل البلوك على خليفة واقعة قطار السنطة صباح اليوم.

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا إعلاميا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية وبعض منصات التواصل الاجتماعي عن خروج قطار عن القضبان بعد اصطدامه برصيف محطة السنطة.

ونفت الهيئة خروج القطار عن القضبان وأكدت في بيانها أن ما حدث هو أنه في تمام الساعة 12.40 صباح اليوم وأثناء القيام بأعمال المناورة لقطار 522 فوارغ بدون ركاب بمحطة السنطة، للاستعداد بالقطار وسفره إلى محطة طنطا  تجاوز السائق سيمافور الوسط مما أدى إلى حدوث استعراض للعربة، وتم الاستعداد بالقطار على الفور ولا يوجد سقوط للعربة أو أية إصابات أو تلفيات.


وقررت الهيئة إيقاف كل من سائق القطار مسعد محمود محمد عباس ومساعده عبد الله عادل خليل وملاحظ البلوك دسوقي عبد المهيمن البشتيلي عن العمل وتحويلهم للتحقيق لتوقيع أقصى العقوبة .

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر.

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