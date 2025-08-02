انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. الهيئة الوطنية تواصل متابعة الماراثون بالفيديو كونفرانس.. انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني للاقتراع.. وهذا موعد غلق الصناديق

تواصل اللجان الانتخابية بالخارج فتح أبواب الاقتراع أمام المصريين بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

انتخابات المصريين بالخارج بمجلس الشيوخ 2025

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات فتح اللجان الانتخابية بمقار البعثات والسفارات الدبلوماسية على مستوى دول العالم من خلال تقنية اجتماع الفيديو - الفيديو كونفرانس - مع أعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك للاطمئنان على انتظام عمل اللجان الانتخابية، وبدء التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح لجان الاقتراع المخصصة للمصريين المقيمين بالخارج في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة، وانتظام عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

موعد إغلاق باب التصويت بأول دولة في الخارج

وأكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن أول لجنة انتخابية سيتم غلق باب التصويت فيها داخل دولة نيوزيلندا في تمام الثانية عشر ظهر اليوم، لتبدأ بعدها عملية الفرز والحصر العددي، على أن يتم غلق لجان الاقتراع تباعا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وكانت عملية التصويت بالخارج قد انطلقت أمس الجمعة، وتستمر على مدار يومين، وسط تنظيم محكم وإجراءات احترازية مُشددة، وتحت إشراف أعضاء البعثات الدبلوماسية وبمتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبنهاية اليوم الأول من التصويت أعلن رئيس اللجنة ختام الاقتراع بحضور ممثلي المرشحين ويُغلق الصناديق وأوراق الاقتراع في مظاريف مؤمنة، ويُثبت ذلك بمحضر الإجراءات، على أن يُستأنف العمل في اليوم الثاني بعد التأكد من سلامة المقر والصناديق والمظاريف

وتبدأ عملية الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، مع السماح للناخبين المتواجدين داخل مقر اللجنة أو في محيطها في توقيت الغلق بالإدلاء بأصواتهم وفقًا للقواعد المنظمة.

وتُجرى الانتخابات في الخارج في 136 مقرًا انتخابيًا موزعًا على 121 سفارة وقنصلية مصرية حول العالم، وسط متابعة من غرفة العمليات المركزية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتابع لحظيًا سير التصويت وتلقي الشكاوى والتقارير الواردة من لجان الاقتراع بالخارج.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المصريين بالخارج

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس في الجولة الأولى عبر مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم

ويحق لكل مصري مقيم بالخارج الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

ويجرى التصويت داخل مقار القنصليات أو البعثات الدبلوماسية أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويجب على كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ولا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وتتولى الإشراف على الانتخابات لجان مكوّنة من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقتي الاقتراع الخاصتين بالنظام الفردي ونظام القوائم بعد طباعتهما وفقًا لدائرته الانتخابية وممهورتين بخاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة وتاريخ الانتخاب، وينتحي الناخب جانبًا لإبداء رأيه بسرية، ويضع كل بطاقة في الصندوق المخصص لها ويوقع أمام اسمه أو يبصم بإبهامه، ويوقع أمين اللجنة أيضًا في الخانة المخصصة له.

وفي حالة الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتعذر عليه إبداء رأيه بنفسه، يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقتين ويُسجل ذلك في كشف الناخبين. وفي حالة المرأة المنتقبة يتولى التأكد من شخصيتها إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وإن رفضت لا يُسمح لها بالتصويت ويُثبت ذلك بالمحضر.

ويحق لكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج بشرط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين. ويُبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من موعد الاقتراع بأسماء ممثليه واللجان الانتخابية المراد تعيينهم بها، وتقوم الهيئة بإخطار وزارة الخارجية بهذه الأسماء لإبلاغ البعثات المعنية بها، وتبدأ عملية الاقتراع في لجان الانتخاب بالخارج في الموعد المحدد حتى في حال غياب مندوبي المرشحين.

وتحرر كل لجنة محضرًا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات يُثبت فيه جميع الإجراءات المتبعة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر رئيس اللجنة وأمينها. كما يُحرر أمين اللجنة كشفًا بأسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وأرقامهم القومية ودائرتهم الانتخابية، وذلك بعد التأكد من قيدهم بقاعدة بيانات الناخبين

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة لم تتلق من البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج أي شكاوى أو مشاكل أو عقبات تعترض إجراء العملية الانتخابية خلال تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأضاف المستشار أحمد بنداري خلال مؤتمر صحفي من داخل غرفة عمليات المركزية المتصلة بمقار اللجان الانتخابية داخل السفارات والقنصليات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن الهيئة حريصة كل الحرص على تمكين جميع المصريين المقيمين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح أن الهيئة حرصت على التنسيق مع وزارة الخارجية لتجهيز كافة السفارات والقنصليات المصرية حول العالم بأحدث التجهيزات اللازمة لعملية الاقتراع، مع ضمان أن تتوافق مع القواعد الصحية والفنية لضمان سلاسة التصويت، مشيرا إلي أن الناخبين المقيمين في الخارج يمكنهم متابعة تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف المحمولة أو الموقع الإلكتروني للهيئة، لمعرفة مقر اللجنة الانتخابية لهم في السفارة أو القنصلية من هنا.

وأشار إلي أن أول لجنة فتحت باب التصويت أمام الناخبين هيا نيوزيلندا عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت محلي اليوم الجمعة، ليتبعها فتح مراكز في دول أخرى مثل أستراليا مع استمرار الاقتراع حتى الساعة التاسعة مساءً في كل دولة، وفقًا لتوقيت الدولة المعنية، بينما لن يتمكن المصريون في الخارج من التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ داخل فلسطين واليمن والصومال سوريا بسبب الظروف السياسية داخل تلك البلاد.

وتشير الهيئة إلى مشاركة إلكترونية نشطة من الناخبين في أكثر من 136 لجنة انتخابية موزعة على 117 دولة حول العالم، استنادًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2023 بشأن تحديد مقار التصويت بالخارج.

إجراءات الفرز ونقل النتائج بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج

وعقب انتهاء اليوم الثاني للاقتراع، تبدأ كل لجنة في فرز الأصوات وحصرها لكل من نظام الفردي والقوائم على حدة، وتحرر محاضر رسمية بكل دائرة انتخابية، وتُرسل تلك المحاضر إلى وزارة الخارجية، التي تحيلها بدورها إلى لجنة الإشراف على انتخابات الخارج بالهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشددت الهيئة الوطنية على ضمان سرية التصويت، ومطابقته لأحكام القانون، بما يكفل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية للمصريين بالخارج أسوة بنظرائهم في الداخل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.