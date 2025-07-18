الجمعة 18 يوليو 2025
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أخبار مصر

القائمة النهائية للمرشحين على النظام الفردي لمجلس الشيوخ بالإسكندرية

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت إليها.

 وبلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية ٤٢٨ مرشحًا، منهم ۱۸٦ مرشحًا مستقلًا، و٢٤٢ مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم ولمدة ١٤ يومًا تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ۳۱ من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وناشدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المرشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم ١٧ لسنة ۲۰۲٥. 

وجاءت القائمة النهائية للمرشحين على النظام الفردي لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الإسكندرية كالتالي: 
 

 

 

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