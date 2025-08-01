الجمعة 01 أغسطس 2025
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أخبار مصر

لحظة متابعة الوطنية للانتخابات عملية التصويت في انتخابات الشيوخ بالخارج (فيديو)

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو
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تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق التصويت في دولة في نيوزيلندا، حيث فتحت السفارة المصرية  أبوابها لاستقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات التصويت من خلال بث مباشر من مقر الهيئة مع السفارات والقنصليات  ، للإطمئنان على جاهزية اللجان الانتخابية بمقاراتها في السفارات والقنصليات لاستقبال الجاليات المصرية.

 

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج 

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس في الجولة الأولى عبر مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم.

 

ويحق لكل مصري مقيم بالخارج  الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي..

 

وتبدأ عملية  الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

 

 وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء الموعد ولم يدلوا بأصواتهم، يُحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم. 

 

ويجرى التصويت داخل مقار القنصليات أو البعثات الدبلوماسية أو أي من المقرات التابعة لوزارة الخارجية.

 

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ومن المقرر أن تُجرى عملية التصويت للمصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، بينما تجرى داخل مصر يومي 4 و5 من الشهر ذاته.

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