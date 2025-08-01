الهيئة الوطنية للانتخابات ترصد 5 مشاهد بانتخابات مجلس الشيوخ في الخارج

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة لم تتلق من البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج أي شكاوى أو مشاكل أو عقبات تعترض إجراء العملية الانتخابية خلال تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأضاف المستشار أحمد بنداري خلال مؤتمر صحفي من داخل غرفة عمليات المركزية المتصلة بمقار اللجان الانتخابية داخل السفارات والقنصليات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن الهيئة حريصة كل الحرص على تمكين جميع المصريين المقيمين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح أن الهيئة حرصت على التنسيق مع وزارة الخارجية لتجهيز كافة السفارات والقنصليات المصرية حول العالم بأحدث التجهيزات اللازمة لعملية الاقتراع، مع ضمان أن تتوافق مع القواعد الصحية والفنية لضمان سلاسة التصويت

وأضاف بنداري أن الناخبين المقيمين في الخارج يمكنهم متابعة تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف المحمولة أو الموقع الإلكتروني للهيئة، لمعرفة مقر اللجنة الانتخابية لهم في السفارة أو القنصلية من خلال الرابط الأتي : https://www.elections.eg/ocv-locations

وتم فتح أول لجنة تصويت في نيوزيلندا عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت محلي اليوم الجمعة، ليتبعها فتح مراكز في دول أخرى مثل أستراليا مع استمرار الاقتراع حتى الساعة التاسعة مساءً في كل دولة، وفقًا لتوقيت الدولة المعنية.

وتشير الهيئة إلى مشاركة إلكترونية نشطة من الناخبين في أكثر من 136 لجنة انتخابية موزعة على 117 دولة حول العالم، استنادًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2023 بشأن تحديد مقار التصويت بالخارج.

انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس في الجولة الأولى عبر مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم.

ويحق لكل مصري مقيم بالخارج الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي..

وتبدأ عملية الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على أن تتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء الموعد ولم يدلوا بأصواتهم، يُحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

ويجرى التصويت داخل مقار القنصليات أو البعثات الدبلوماسية أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويجب على كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ولا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وتتولى الإشراف على الانتخابات لجان مكوّنة من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقتي الاقتراع الخاصتين بالنظام الفردي ونظام القوائم بعد طباعتهما وفقًا لدائرته الانتخابية وممهورتين بخاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة وتاريخ الانتخاب، وينتحي الناخب جانبًا لإبداء رأيه بسرية، ويضع كل بطاقة في الصندوق المخصص لها ويوقع أمام اسمه أو يبصم بإبهامه، ويوقع أمين اللجنة أيضًا في الخانة المخصصة له.

وفي حالة الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتعذر عليه إبداء رأيه بنفسه، يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقتين ويُسجل ذلك في كشف الناخبين. وفي حالة المرأة المنتقبة يتولى التأكد من شخصيتها إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وإن رفضت لا يُسمح لها بالتصويت ويُثبت ذلك بالمحضر.

ويحق لكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج بشرط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

ويُبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من موعد الاقتراع بأسماء ممثليه واللجان الانتخابية المراد تعيينهم بها، وتقوم الهيئة بإخطار وزارة الخارجية بهذه الأسماء لإبلاغ البعثات المعنية بها، وتبدأ عملية الاقتراع في لجان الانتخاب بالخارج في الموعد المحدد حتى في حال غياب مندوبي المرشحين.

وتحرر كل لجنة محضرًا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات يُثبت فيه جميع الإجراءات المتبعة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر رئيس اللجنة وأمينها. كما يُحرر أمين اللجنة كشفًا بأسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وأرقامهم القومية ودائرتهم الانتخابية، وذلك بعد التأكد من قيدهم بقاعدة بيانات الناخبين

يجري الانتخاب على مدار يومين، وفي نهاية اليوم الأول يعلن رئيس اللجنة ختام الاقتراع بحضور ممثلي المرشحين ويُغلق الصناديق وأوراق الاقتراع في مظاريف مؤمنة ويُثبت ذلك بمحضر الإجراءات، على أن يُستأنف العمل في اليوم الثاني بعد التأكد من سلامة المقر والصناديق والمظاريف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.