المعمل الجنائي يعاين حريق مصنع مواد بلاستيكية في أكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل مصنع مواد بلاستيكية فى مدينة 6 أكتوبر، للوقوف على ملابسات الحادث، وحصر التلفيات.

حريق داخل مصنع بأكتوبر

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بخروج نيران من مصنع بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى، وتمت السيطرة على الحريق.

ويجري رجال المباحث في الجيزة تحرياتهم حول الواقعة وسماع شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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