حريق يلتهم مخزن أدوات صحية في الأزبكية (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن أدوات صحية في أحد العقارات بمنطقة الأزبكية بوسط القاهرة، دون وقوع أى إصابات.

حريق مخزن أدوات صحية بالأزبكية

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أدوات صحية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق مخزن أدوات صحية بالأزبكية

حريق مخزن أدوات صحية بالأزبكية



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



وبالمعاينة تبين نشوب حريق بشقة بالكامل على مساحة (150) مترًا (مستغلة مخزن أدوات صحية)، بالطابق الأول بعقار مكون من 6 طوابق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.