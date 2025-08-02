احتشاد الجماهير حول خوان لابورتا خلال جولة الفريق بكوريا الجنوبية (فيديو)

نشرت صحيفة Diario Sport، فيديو لتجمع الجماهير حول خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني، خلال جولة الفريق في كوريا الجنوبية.

وتجمع عدد من الجماهير الكورية لالتقاط صور مع لابورتا.

فيما يستعد فريق برشلونة ، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، لانطلاقة الموسم الجديد، من بطولة الدوري الإسباني، حيث يواصل الفريق تحضيراته للمنافسات الرسمية المقررة في أغسطس الجاري.

ويدخل برشلونة الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق ثلاثية محلية مميزة في الموسم الماضي، شملت الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، في بداية قوية لمسيرة فليك مع الفريق الكتالوني.

وبعد ختام المباريات التحضيرية، يبدأ برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ريال مايوركا في الجولة الأولى يوم السبت 16 أغسطس، على أن يلتقي في الجولتين التاليتين مع ليفانتي ورايو فاليكانو تواليًا.

مواعيد مباريات برشلونة في شهر أغسطس 2025

برشلونة × دايجو (ودية) – الإثنين 4 أغسطس، الساعة 2 ظهرًا (بتوقيت القاهرة والسعودية).

برشلونة × كومو (كأس خوان جامبر) – الأحد 10 أغسطس، الساعة 10 مساءً.

ريال مايوركا × برشلونة (الجولة الأولى من الليجا) – السبت 16 أغسطس، الساعة 8:30 مساءً.

ليفانتي × برشلونة (الجولة الثانية) – الأحد 23 أغسطس، الساعة 10 مساءً.

رايو فاليكانو × برشلونة (الجولة الثالثة) – الأحد 31 أغسطس، الساعة 10:30 مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.