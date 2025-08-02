السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

احتشاد الجماهير حول خوان لابورتا خلال جولة الفريق بكوريا الجنوبية (فيديو)

لابورتا،فيتو
لابورتا،فيتو

 نشرت صحيفة Diario Sport، فيديو لتجمع الجماهير حول خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني، خلال جولة الفريق في كوريا الجنوبية.

وتجمع عدد من الجماهير الكورية لالتقاط صور مع لابورتا.

فيما يستعد فريق برشلونة ، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، لانطلاقة الموسم الجديد، من بطولة الدوري الإسباني، حيث يواصل الفريق تحضيراته للمنافسات الرسمية المقررة في أغسطس الجاري.

ويدخل برشلونة الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق ثلاثية محلية مميزة في الموسم الماضي، شملت الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، في بداية قوية لمسيرة فليك مع الفريق الكتالوني.

وبعد ختام المباريات التحضيرية، يبدأ برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ريال مايوركا في الجولة الأولى يوم السبت 16 أغسطس، على أن يلتقي في الجولتين التاليتين مع ليفانتي ورايو فاليكانو تواليًا.

مواعيد مباريات برشلونة في شهر أغسطس 2025

برشلونة × دايجو (ودية) – الإثنين 4 أغسطس، الساعة 2 ظهرًا (بتوقيت القاهرة والسعودية).

برشلونة × كومو (كأس خوان جامبر) – الأحد 10 أغسطس، الساعة 10 مساءً.

ريال مايوركا × برشلونة (الجولة الأولى من الليجا) – السبت 16 أغسطس، الساعة 8:30 مساءً.

ليفانتي × برشلونة (الجولة الثانية) – الأحد 23 أغسطس، الساعة 10 مساءً.

رايو فاليكانو × برشلونة (الجولة الثالثة) – الأحد 31 أغسطس، الساعة 10:30 مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خوان لابورتا الألماني هانز فليك الدوري الإسباني بطولة الدوري الإسباني كأس ملك إسبانيا

مواد متعلقة

بعقد 7 سنوات.. نجم أياكس يقترب من التوقيع لتشيلسي

منتخب الشباب يواجه فريق الاتصالات وديا

منتخب الشباب يخوض تجربة ودية مع الاتصالات غدا

34 لاعبا في قائمة المعسكر الأول للمنتخب الوطني تحت 18 عاما

تفاصيل إيقاف اتحاد الكرة قيد الزمالك

توتنهام يصل كوريا لاستكمال جولته في آسيا واستقبال جماهيري كبير في المطار (فيديو)

رسميا، نيوكاسل يرفض العرض الرسمي من ليفربول لضم ايزاك

أهلي جدة يفوز على إلتشي الإسباني بهدفين وديا

الأكثر قراءة

القبض على البلوجر سوزي الأردنية

أخبار مصر: مفاجأة بمنزل البلوجر أم مكة، وفاة غامضة لعم أنغام، ترامب يهدد بوتين بـ"النووي"، مأساة في زفة عريس بكفر الشيخ

تحقيقات موسعة لكشف ملابسات وفاة عم المطربة أنغام، وقرار عاجل من النيابة

وسط قلق وترقب المصريين، آخر تطورات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد الصدور

5245 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 2 أغسطس 2025

توقعات بسقوط أمطار اليوم على هذه الأماكن

حكاية الطفل أمير تثير غضب العالم، وضابط أمريكي: قبل يدي للمساعدة فقتله الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع

خدمات

المزيد

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"الإفتاء" توضح ضوابط ثياب المرأة وحدود عورتها وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بتحسن الحالة الصحية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads