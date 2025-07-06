قرارات حكومية تخسف بسعر الأسمنت الأرض.. ومستقبل غامض ينتظر سوق العقارات.. توقعات بتراجع أسعار مواد البناء.. وخبراء يحددون عوامل وضوابط التسعير العقاري

أسعار الأسمنت، هزة سعرية ستشهدها الاسواق المحلية المصرية فى الأسمنت خلال المرحلة المقبلة تزامنا مع عودة إنتاج المصانع مرة أخرى، الأمر الذى سيجعل الفائض من الانتاج أكبر، وبالتالي تنخفض الأسعار.

لكن السؤال الذى يطرح نفسه مع أي انخفاض جديد فى مواد البناء، هل سيصاحب هذا الانخفاض في الاسمنت تراجعا في أسعار العقارات والشقق؟



خبراء اكدوا فى تصريحات لـ فيتو، أن سعر طن الأسمنت سيشهد انخفاض كبير فى السوق المحلية المصرية، بعد ان جمدت الحكومة العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت في البلاد إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد انتهاء فترة تعليق مؤقتة استمرت شهرين خلال مايو ويونيو.



ويستهدف قرار التجميد زيادة المعروض بالسوق المحلية، والحد من الارتفاعات القياسية في الأسعار، والتي شهدها القطاع منذ بداية العام.

الفريق كامل الوزير

قرار وزير الصناعة الجديد

وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ألزم الشركات المسؤولة عن هذه الخطوط المتوقفة بضرورة استئناف العمل بها خلال فترة ثلاثة أشهر، وكذلك صدرت توجيهات تلزم المصدرين بعدم تصدير أكثر من 30% من إنتاجهم، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على زيادة المعروض، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار على الأقل بالاضافة الى تعليق جهاز حماية المنافسة المصري قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، بدأت من مايو الماضي وحتى نهاية يونيو الحالي.

الاسمنت فى مصر

ترقب يسود أسعار الاسمنت فى مصر



رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني قال: إن هناك حالة من الترقب تسود سوق الأسمنت في مصر حاليًا، متوقعًا استقرارًا في الأسعار قريبًا مدفوعًا بزيادة العرض موضحا "السوق المصرية عانت من تراجع الكميات المعروضة من الأسمنت في السوق خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة التصدير فضلًا عن توقف 9 خطوط إنتاج للأسمنت عن العمل".

وذكر أن سعر طن الأسمنت التصديري يصل لنحو 50 دولارًا، بينما يعادل سعره محليًا نحو 70 دولارًا، منوّهًا بأن أسعار الأسمنت شهدت منذ بداية العام الجاري ارتفاعًا بنحو 1500 جنيه للطن.

وخلال الأيام الماضية ونتيجة تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية، شهدت سوق الأسمنت في مصر تراجعًا بنحو 1000 جنيه للسائب، بينما تراجع سعر الأسمنت المعبأ بمقدار يتراوح بين 200 إلى 300 جنيه.

العقارات فى مصر

عوامل أخرى تحدد سعر العقار منها التضخم وأسعار الفائدة

يذكر أن هناك عدة عوامل تؤثر على تسعير العقارات من أبرزها التضخم الذي وصل إلى 28% في أبريل 2025، ما يضغط على تكلفة الأيدي العاملة والخدمات اللوجيستية.

أسعار الفائدة المرتفعة تزيد سعر التمويل العقاري وتجعل التسعير أقل مرونة.



تقلبات سعر صرف الدولار:استقرار الجنيه منذ تعويم مارس 2024 حد من ارتفاع مواد البناء، لكن أي ضعف مفاجئ للجنيه يعيد الضغط.

الدولار



طلبات السوق وحركة المبيعات:

الطلب قائم على الوحدات متوسطة التكلفة ومدن جديدة كالشيخ زايد ورأس الحكمة، لكن العرض يتأثر بمعدلات البناء وتوفر الموارد.

وشهد سعر طن الحديد، استقرارًا في عدد من الشركات العاملة بالسوق، فيما استقر سعر طن الأسمنت، اليوم الاحد 6 يوليو 2025، وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سجل سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6-7-2025 في السوق المحلي تباينا، وسط تراجع في أسعار الأسمنت الرمادي واستقرار نسبي للحديد، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد فيتو خلال السطور التالية سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر للمستهلك، وأسعار الحديد المعلنة من شركات الحديد العاملة في السوق المحلي، للمهتمين بقطاع التشييد والبناء والعاملين فيه



سعر طن حديد عز اليوم فى مصر

سجل سعر طن حديد عز اليوم في السوق المحلي للمستهلك، 40 ألفا و125 جنيها ويعكس السعر متوسط سعر الطن على مستوى الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

ووصل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم في مصر، إلى حوالى 36 ألفا و985 جنيها للشراء.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم فى مصر بنسبة 0.7% مقارنة بسعر الأمس فاقدا نحو 28 جنيها، ليسجل 3 آلاف و972 جنيها للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم للشركات

وبالنسبة إلى أسعار الحديد في بعض الشركات العالمة بالسوق المحلي سجل سعر الطن تسلم أرض المصنع الأسعار الآتية.

سجل سعر طن الحديد «بشاي» نحو 38 ألفا و600 جنيه.

أما سعر طن الحديد بشركة «المصريين»، وصل إلى 38 ألفا و500 جنيه.

فيما يباع طن حديد «الجارحي» بـ36 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

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