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اقتصاد

وزير الاستثمار يستعرض مشروعات هايدلبرج ماتيريالز لصناعة الأسمنت

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

 التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السفير ياسر النجار رئيس مجلس إدارة مجموعة هايدلبرج ماتيريالز لصناعة الأسمنت والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء مشروع المجموعة في السوق المصري، وخططها التصديرية خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء  محمد حجازي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، والسيدة نيفين يوسف مدير إدارة العلاقات الحكومية.

وقال الوزير إن قطاع مواد البناء يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى صادرات قطاع مواد البناء بلغت عام 2024 نحو  10مليارات و635 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 19 %.

 

وأشار «الخطيب» إلى أهمية قطاع صناعة الأسمنت، والذي يسهم في توفير احتياجات الدولة لإنشاء المشروعات القومية الكبرى، كما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب خلق الآلاف من فرص العمل.

 

ومن جانبه استعرض  ياسر النجار رئيس مجلس إدارة مجموعة هايدلبرج ماتيريالز لصناعة الأسمنت. 
رؤية المجموعة المستقبلية حول الاستدامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى زيادة صادرات المجموعة للعديد من الأسواق الخارجية.

 

كما استعرض «النجار» رؤية المجموعة المستقبلية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة صادراتها للأسواق الخارجية، حيث تم تسليط الضوء على مشروع محطة استعادة الطاقة المهدرة بمصنع حلوان باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار، وهو أول نظام مبتكر من نوعه في صناعة الأسمنت بمصر لاستعادة الطاقة؛ بهدف استغلال الحرارة المهدرة من خطوط الإنتاج وإعادتها لتوليد طاقة بدلًا من إطلاق الحرارة في الغلاف الجوي، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، وبما يساهم في الحفاظ على الصحة والمناخ، وإيجاد عوائد إيجابية على الاقتصاد المصري من خلال توفير الكثير من استخدام الغاز الطبيعي سنويًا.

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