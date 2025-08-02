السبت 02 أغسطس 2025
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وزيرة التنمية المحلية: تدريب الكوادر العاملة بالمراكز تكنولوجية بمحافظة الفيوم

المراكز التكنولوجية،
المراكز التكنولوجية، فيتو
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 تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى التى قام بها فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة الفيوم وهي إطسا وسنورس والفيوم وبشواي وطامية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

 

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الخدمات اليومية للمواطنين والمعاملات المقدمة للمراكز التكنولوجية

 وتضمن التقرير الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية بقيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة الذى ترأسه الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالخدمات اليومية للمواطنين والمعاملات المقدمة للمراكز التكنولوجية، والقدرات البشرية والمادية لها وأعداد العاملين والتجهيزات اللوجستية من أجهزة الكمبيوتر وغيرها والتى تساهم فى حصول المواطنين على خدماتهم بصورة سريعة.

كما أشار التقرير إلى قيام فريق إدارة الحوكمة بعقد عدد من اللقاءات مع المواطنين المترددين على المراكز للتعرف على مدي رضاهم عن الخدمات المقدمة ومتابعة طلباتهم، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لحل مشكلاتهم بمعرفة أعضاء اللجنة أثناء التواجد فى المراكز المستهدفة.

كما تابع فريق عمل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة خلال جولته معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة وخدمة المواطنين.

 

إنهاء الطلبات الخاصة بالمواطنين فى مختلف الملفات

 وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم الاهتمام خلال الفترة المقبلة بتدريب عدد كبير من الكوادر الفنية العاملة فى المراكز التكنولوجية بالمحافظات بناءً على التوصيات التى رصدتها الوزارة من المرور الميدانى للقطاعات المختلفة على المراكز خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أهمية أداء المهام بأفضل صورة وتوفير أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الموجودة لضمان استمرار أداء العمل بصورة جيدة وسرعة إنهاء الطلبات الخاصة بالمواطنين فى مختلف الملفات خلال المدد القانونية لها.

كما شددت الدكتورة منال عوض على أهمية العمل على تذليل أى معوقات تم رصدها خلال المرور الميدانى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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