منال عوض: الانتهاء من 75 % من المخططات التفصيلية للمدن و86 % للقرى

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من المخططات التفصيلية في القري والمدن والتي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية حيث تم الانتهاء من 114 مدينة و11 منطقة امتداد عمرانى و1391 قرية من خلال بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه جارى تنفيذ المخططات التفصيلية لـ (37) مدينة و(51) منطقة امتداد عمرانى بالمدن و(221) قرية بالمحافظات، وبذلك بلغت نسبة تنفيذ المخططات التفصيلية للمدن المستهدف اعدادها من خلال البروتوكول 75% ونسبة 86% للقرى.

قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريرًا من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة لمتابعة ملف المخططات التفصيلية والإستراتيجية بالمحافظات، حيث تم خلال العام المالى 2024/2025 الإنتهاء من المخططات التفصيلية لـ 24 مدينة بـ(8 محافظات) و4 أحياء بمدينة الجيزة و(107 قرى) بـ(4 محافظات).

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المخططات التفصيلية التي تم الانتهاء منها خلال العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ لـ (24) مدينة تتضمن، مدن (الحوامدية – الصف- أطفيح ) بالإضافة إلى أحياء (الوراق – العجوزة – المنيرة الغربية – إمبابة) بمحافظة الجيزة، ومدينة (الخانكة) بمحافظة القليوبية، ومدن (الجمالية – أجا – تمى الامديد – جمصة – الكردي) بمحافظة الدقهلية، ومدن (القنطرة غرب، التل الكبير، القصاصين) بمحافظة الإسماعيلية، ومدينة (أبورديس) بمحافظة جنوب سيناء ومدن (الفشن، ناصر، الواسطى) بمحافظة بنى سويف، ومدن (الفتح، أبو تيج، أبنوب، صدفا) بمحافظة أسيوط، ومدن (مغاغة، دير مواس، أبو قرقاص، ملوى) بمحافظة المنيا وذلك إضافة إلى (107 ) قرية بمحافظات الجيزة، الدقهلية، الوادي الجديد والفيوم.

وأشارت منال عوض إلى أن ملف المخططات التفصيلية للمدن والقرى يحظى بأهمية كبيرة لدوره المهم في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والمساهمة بشكل فعال في تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تهتم بالحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.