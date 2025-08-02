السيطرة على حريق هائل بمصنع بلاستيك في 6 أكتوبر والنيابة تباشر التحقيقات

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق ضخم اندلع داخل مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقى قسم شرطة النجدة بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في المدينة، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتمت محاصرة النيران والسيطرة عليها بالكامل.

من جانبها، بدأت الأجهزة الأمنية بالجيزة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم سماع أقوال عدد من شهود العيان والعاملين بالمصنع للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، ومدى وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لإجراء المعاينة ورفع الآثار الفنية لتحديد سبب الحريق.



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