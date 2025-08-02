حالة المرور اليوم، كثافة خانقة بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة رغم الإجازة

تشهد محاور القاهرة والجيزة اليوم السبت، حالة مرورية مستقرة نسبيًا، حيث سادت السيولة في أغلب الطرق والمحاور الرئيسية، تزامنًا مع انتشار أمني مكثف من الإدارة العامة للمرور لتنظيم الحركة وتسهيل تنقلات المواطنين خلال فترة الصباح.

حالة المرور في القاهرة والجيزة اليوم

وسجلت غرفة عمليات المرور بعض الكثافات المتقطعة في مناطق محددة، أبرزها أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين، وكوبري عباس المتجه إلى الجيزة، ومحور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري، إضافة إلى تكدسات محدودة في ميدان التحرير وشارع قصر العيني، وكذلك على كورنيش النيل في اتجاه وسط البلد ونفق العروبة بصلاح سالم.

وفي المقابل، ظهرت سيولة مرورية ملحوظة على محاور الأوتوستراد، والمشير طنطاوي، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وسط متابعة لحظية من رجال المرور للحفاظ على انسيابية الحركة وتوجيه قائدي المركبات لأفضل الطرق البديلة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، استمرار انتشار الخدمات الميدانية على مدار اليوم للتعامل مع أي طوارئ أو أعطال مفاجئة، كما دعت السائقين إلى استخدام تطبيقات الخرائط الحية لمتابعة حالة الطرق وتجنب مناطق الزحام، مع الالتزام بتعليمات رجال المرور لتفادي التأخير أو الوقوع في المخالفات.

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