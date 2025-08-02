السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

موعد غلق باب القيد بالدوري المصري في الانتقالات الصيفية الجارية

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

الدوري المصري، بضعة أيام تتبقى أمام أندية كرة القدم المصرية، لقيد صفقاتها الجديدة للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، حيث يغلق باب القيد في الإنتقالات الصيفية الجارية يوم الأربعاء المقبل 6 أغسطس الجاري، وبالتالي يتبقى 4 أيام فقط على غلق القيد.

موعد غلق باب القيد للانتقالات الصيفية 

وكانت انطلقت الفترة الأولى للقيد الصيفي في الثاني من يونيو الماضي، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل 2025، وتعتبر هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

موعد فترة القيد الثانية

فيما تنطلق فترة القيد الثانية للموسم الكروي الجديد (الانتقالات الشتوية) في الأول من يناير المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من شهر فبراير 2026.

موعد التوقف الثاني لمسابقة الدوري الممتاز 

كشف جدول مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026، عن التوقف الثاني للمسابقة في نسختها الجديدة وسيكون في الفترة من 5 أكتوبر، وهو موعد انتهاء الجولة العاشرة من المسابقة، ويستمر حتى يوم 17 أكتوبر، وهو موعد انطلاق مباريات الجولة الحادية عشرة، أي أن التوقف سيمتد لمدة 12 يوما. 

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الدوري المصري كرة القدم المصرية الانتقالات الصيفية الجارية الدوري الممتاز موعد غلق باب القيد بالإنتقالات الصيفية

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