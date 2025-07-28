سقط من الطابق الرابع، مصرع شخص بواحة الخارجة في الوادي الجديد

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، بعد أن سقط من الطابق الرابع بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين مصرع "أحمد رجب إبراهيم"، 53 عامًا، بعد أن سقط عن طريق الخطأ من الطابق الرابع بوحدة سكنية بحي " الزهور" بمدينة الخارجة.

جرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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