إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفل في حادث مروري، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب دراجة نارية بحي القلقان بمدينة الخارجة أسفر عن إصابة "إبراهيم بدر محمد، 36 عامًا، وزوجته آلاء إبراهيم حسن، 31 عامًا، ونجلهما ياسين، 3 أعوام.



جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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