ربطوها عشان يناموا.. مصرع طفلة بالوادي الجديد والنيابة تنتدب الطب الشرعي

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأربعاء، بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة إخطارًا من وحدة مباحث الفرافرة تفيد وصول جثة طفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.



تبين مصرع "ن.ي.ت"، 9 أشهر، بمنزلها بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتضمن المحضر تحريات المباحث عن ملابسات الواقعة والتي كشفت عن قيام ولي أمر الطفلة بربط أيدي أرجل الطفلة بسبب فرط الحركة لديها عقب سقوطها من أعلى السرير بالمنزل حيث بدأت الطفلة في صدم رأسها بالأرض عقب سقوطها من السرير فربط والديها أيدي وأرجل الطفلة حتى تهدأ ويستطيعوا النوم ثم يوقعون الكشف الطبي عليها في اليوم التالي.



فوجئت أسرة الطفلة بوفاتها في ظل ضعف الصحة العامة لها، وجرى نقلها لمستشفى الفرافرة المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب وفاة الطفلة وجاري نقلها بسيارة إسعاف من مركز الفرافرة إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي لحين وصول الطبيب الشرعي من محافظة أسيوط تنفيذا لقرارات النيابة العامة.

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