الأهلي والزمالك وبيراميدز في الصورة، من يخطف المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ؟

شهدت الآونة الأخيرة ترشيح الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم فريق شارلروا البلجيكي، لنادي الزمالك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية صباح اليوم الخميس، إلى أن وكيل عدي الدباغ متواجد في القاهرة اليوم، للتفاوض مع نادي مصري يرغب في ضم مهاجم فريق شارلروا البلجيكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

فيما أفادت التقارير أن نادي بيراميدز أبرم اتفاقا نهائيا مع الفلسطيني عدي الدباغ، في ظل رغبة السماوي تدعيم الناحية الهجومية.

كما تفكر أيضا إدارة الأهلي في ضم اللاعب ليكون بديلا عن وسام أبو علي الذي رحل للدوري الأمريكي، ولكن هناك آراء داخل مجلس الأهلي ترفض فكرة ضم أي لاعب فلسطيني بعد الطريقة التي رحل بها وسام من القلعة الحمراء وتمرده على الفريق رغم تقديمه أكثر من اعتذار للنادي ولجماهيره.

وتستغل الأندية المصرية فى الوقت الحالى ميزة تواجد اللاعب "الفلسطيني" وقيده كلاعب مصري.

رد نادي الزمالك

وأكد مصدر بالزمالك أن الدباغ، تم ترشيحه لمسئولي الزمالك عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

ويبلغ عدي الدباغ من العمر 26 عامًا، وينتهي تعاقده مع نادي شارلروا بنهاية الموسم المقبل، ولا يحق له الرحيل دون موافقة ناديه.

ويرغب مسئولو نادي الزمالك، في تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة، خلال الفترة الحالية، للمنافسة على البطولات المحلية والقارية كافة، خلال الموسم الجديد، والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا العام المقبل.

عدي الدباغ، سبق له اللعب في هلال القدس الفلسطيني والرباعي الكويتي السالمية والقادسية واليرموك والعربي.

وشارك مع منتخب فلسطين في 27 مباراة سجل خلالها عشرة أهداف.

أبرز المعلومات عن عدي الدباغ



عدي الدباغ، وُلد في 3 ديسمبر 1998 بمدينة القدس، ويُعد أحد أبرز اللاعبين الفلسطينيين في تاريخ كرة القدم.

بدأت مسيرته الكروية في ناشئي نادي هلال القدس، حيث أظهر موهبة فريدة قادته من مركز حراسة المرمى إلى مهاجم وجناح متميز.



وقاد الدباغ فريق هلال القدس لتحقيق 3 ألقاب متتالية للدوري الفلسطيني، بالإضافة إلى لقب الكأس.

وتوّج بلقب هداف الدوري الفلسطيني موسم 2018-2019 برصيد 16 هدفًا.



وانتقل الدباغ بعد ذلك لخوض تجربته الاحترافية في الدوري الكويتي، حيث لعب لأندية السالمية والقادسية والعربي.

وحقق نجاحًا لافتًا مع العربي، متوّجًا بلقب هداف الدوري الكويتي.



في عام 2021، خطا الدباغ خطوة تاريخية بالانضمام إلى نادي أروكا البرتغالي، ليصبح من أوائل اللاعبين الفلسطينيين الذين يحترفون في الدوريات الأوروبية. بعد ذلك، انتقل إلى نادي شارلروا البلجيكي.



كان عام 2025 نقطة تحول في مسيرته الأوروبية، حيث انتقل في فبراير على سبيل الإعارة إلى نادي أبردين الاسكتلندي.

وحقق إنجازًا تاريخيًا بتتويجه مع الفريق بلقب كأس اسكتلندا، ليصبح أول لاعب فلسطيني يتوج بلقب رسمي في أوروبا.



الهداف التاريخي للمنتخب الفلسطيني

يحمل عدي الدباغ لقب الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين، بعد وصوله إلى 16 هدفًا دوليًّا، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي السابق.

وتُقدر القيمة السوقية للدباغ حاليًا بقرابة مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت.

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