تعليمات هامة من بنك التعمير والإسكان لحجز شقق ديارنا وجنة وسكن مصر المنصورة والإسكان الحر

وجه بنك التعمير والإسكان بيانًا هامًّا للراغبين في حجز وحدات مشروعات (ديارنا - جنة وسكن مصر المنصورة والإسكان الحر - الإسكان المتنوع) التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد البنك ضرورة إنشاء حساب جديد على منصة الحجز الإلكتروني ومن لديهم حسابات على المنصة الجديدة، ضرورة استكمال البيانات وتحميل المستندات المطلوبة بملفاتهم الشخصية في نفس الموعد، وذلك لضمان الدخول إلى مرحلة الحجز وفقًا لمواعيد الحجز المعلنة بملحق كراسة شروط المشروع الذي تم سداد جدية الحجز الخاص به.

يمكنكم الدخول على المنصة من خلال الرابط من هنا

وأغلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باب التقديم لشقق ديارنا للإسكان المتوسط والطرح تضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية بعددٍ من المدن والمحافظات.

وشقق ديارنا بمساحات الشقق تتراوح من 104 إلى 154م، والتقديم إلكترونيًّا من خلال موقع بنك التعمير والإسكان ومساحات الشقق تتراوح من 104 إلى 154م2.

وبحسب كراسة شروط التقديم فإن السن يجب ألا يقل السن عن 21 عاما في تاريخ التقديم، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، كما أنه لا يوجد حد أقصى للسن، ولا يوجد أيضا الحد الأدنى والأقصى للدخل.

أنظمة سداد شقق ديارنا للإسكان المتوسط

وحددت الوزارة أنظمة سداد شقق ديارنا للإسكان المتوسط كالتالي:

-جدية حجز 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه مصري لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد.

- سداد مبلغ جدية الحجز وبعد حجز العميل، يتم استكمال قيمة 20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ إخطار العميل للاستكمال.

- يتم سداد قيمة 10% بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

- باقي ثمن الوحدة (الـ 70%) يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق، بالإضافة إلى (2%) طبقًا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ تسلم الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل التسليم.

- في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط

كما حددت وزارة الإسكان أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط، والتى تطرحها بعدد من المدن الجديدة.

- القاهرة الجديدة ٢٠٠٠٠ جنيه للمتر.

- حدائق أكتوبر ١٨٩٠٠ جنيه للمتر.

- العبور الجديدة ١٨٧٠٠ جنيه للمتر

- مدينة بدر ١٨٣٠٠ جنيه للمتر

- العاشر من رمضان ١٨١٠٠ جنيه للمتر

- مدينة السادات ١٧٥٠٠ جنيه للمتر

- برج العرب الجديدة ١٧٧٠٠ جنيه للمتر

- بني سويف الجديدة ١٦٨٠٠ جنيه للمتر

- طيبة الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- غرب قنا ١٥٨٠٠ جنيه للمتر

- سوهاج الجديدة ١٦٥٠٠ جنيه للمتر

- ناصر الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- المنيا الجديدة ١٦٩٠٠ جنيه للمتر

- جدية الحجز ٢٠٠ ألف جنيه.

خطوات التقديم على شقق ديارنا للإسكان المتوسط

ونستعرض خطوات التقديم إلكترونيًّا كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني

في حالة عدم وجود حساب حالي للعميل على الموقع يقوم العميل بإنشاء حساب جديد، وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد)، ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل/ الإيميل / التليفون، مع العلم أن الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل تم استخدامه من قبل / اسم الزوجة ورقمها القومي).

ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة)، وجه وظهر، في ورقة واحدة.

إذا كان قد سبق إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني خلال الطرح بالمشروعات السابقة، فيمكن استخدام هذا الحساب لحجز المشروع الحالي، وذلك بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور، وفي حالة فقد كلمة السر يتم اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع والضغط على دخول مستخدم حالي.



2. الضغط على نسيت كلمة المرور أرسل كلمة مرور جديدة.



3. إعادة إدخال الرقم القومي ورقم المحمول والبريد الإلكتروني إن وجد (مع مراعاة إدخال نفس البيانات المسجلة في بداية التسجيل كمستخدم جديد).



4. التأشير داخل المربع الموجود أمام “أنا لست برنامج روبوت”، الضغط على كلمة إرسال لتصل رسالة بكلمة المرور يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة (افتراضية) لمدة خمس دقائق عن طريق كل من SMS والإيميل، ويتم استخدامها في انشاء كلمة سر دائمة وكلمة السر الدائمة يجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم، بالإضافة إلى أحد الرموز من اختيار المتقدم مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطي ثلاث محاولات، ومن ثم يمكن الدخول واستخراج رقم استمارة خاص بالمشروع الجديد بموجب نفس الحساب.

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