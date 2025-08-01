فتح الله فوزي: مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مكسب للطرفين

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التطوير بالجمعية على أن ملف الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مفيد للطرفين والمطور يوفر التدفقات النقدية في قيمة الأرض ويتم توجيهها للتنفيذ، في المقابل الحكومة تحقق عوائد أكبر وعوائد مستمرة من الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال في تصريحات خاصة، إن نموذج مشروعات الشراكة مكسب للطرفين.

وطالب المهندس فتح الله فوزي بتفعيل منظومة حساب الضمان للشركات العقارية بالتزامن مع طرح مشروعاتها.

وأكد أن هذا الأمر ضروري للغاية والقرار صادر من رئاسة الوزراء منذ 3 سنوات وحتى الآن لم يتم تفعيله.

وتابع، لو كان تم تفعيل حساب الضمان لم نكن نشهد شركات متعثرة فى تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن هناك قرابة 1600 شركة تطوير عقاري تعمل على هذه الشريحة و90% منها موجود بالقاهرة الكبرى وشركات قليلة من اتجهت للصعيد.

وأوضح أن الشركة القادرة على التسليم والتنفيذ هى القادرة على النمو وتحقيق النجاح بالسوق العقاري.

وأضاف أن هناك طلبا كبيرا بالسوق العقاري، حيث تشهد مصر مليون حالة زواج سنويا من كافة الشرائح من المواطنين، موضحا أن القطاع الخاص ينفذ 100 ألف وحدة سكنية يحتاجها السوق سنويا، وهو سوق جيد للغاية وهناك طلب نتيجة احتياج فعلي وحقيقي.

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