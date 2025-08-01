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رياضة

وصول بعثة الهلال السعودي إلى ألمانيا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد (صور)

الهلال
الهلال

 وصلت بعثة فريق الهلال السعودي، إلى ألمانيا وتحديدًا مدينة دوناوشينجن، لإقامة المعسكر التدريبي الاستعدادي لمنافسات الموسم المقبل.

وصول بعثة الهلال السعودي 

وضمت قائمة الهلال التي ستشارك في المعسكر الاستعدادي 27 لاعبًا، هم: خاليدو كوليبالي، وخليفة الدوسري، وعلي البليهي، ورينان لودي، وروبن نيفيز، وأليكسندر ميتروفيتش، وماركوس ليوناردو، ومحمد القحطاني، وناصر الدوسري، ومحمد اليامي، والمنضم حديثًا للفريق ثيو هيرنانديز، وجواو كانسيلو، وسيرجي سافيتش، ومتعب الحربي، وعبدالله رديف، وكايو سيزار، ومحمد كنو، وسالم الدوسري، وعبدالله الزيد، وياسين بونو، وأحمد أبو راسين، ومالكوم فيليب، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، وحمد اليامي، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الحمدان.

ويتخلل معسكر الهلال الذي سيستمر في ألمانيا لمدة أسبوعين خوض الفريق 3 مباريات ودية خلال أيام 6 و10 و14 أغسطس  الحالي، قبل أن تعود البعثة للرياض وتخوض المباراة الودية الرابعة والأخيرة قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل، على أن تحدد تفاصيل الفرق الأربعة التي سيواجهها الهلال خلال تحضيراته في الأيام المقبلة.

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