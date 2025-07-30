منتخب الناشئين يحدد موعد السفر إلى السعودية للمشاركة في كأس الخليج

حدد الجهاز الفني لـ منتخب الناشئين تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس، موعد سفر بعثة الفريق إلى السعودية، للمشاركة في بطولة كأس الخليج للشباب، التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبلين.

ومن المقرر، أن تطير بعثة منتخب الناشئين إلى السعودية يوم 24 أغسطس، وقبل ثلاثة أيام فقط من إنطلاق منافسات بطولة كاس الخليج

موعد إنطلاق معسكر منتخب الناشئين إستعدادا لكأس الخليج

ويدخل منتخب الناشئين مواليد 2008 معسكرا تدريبيا يوم 20 أغسطس بمركز المنتخبات الوطنية، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج للشباب

ومن المقرر، أن يشهد المعسكر المقبل مشاركة المجموعة الأساسية في تشكيلة منتخب الناشئين مواليد 2008، إلى جانب بعض الوجوه الجديدة التي وقع عليها الاختيار في آخر تجمع للفريق

أحمد الكاس، فيتو

منتخب 2008 يشارك في كأس الخليج بالسعودية

وكلف الاتحاد المصري لكرة القدم الجهاز الفنى بقيادة أحمد الكاس بالإعداد للمشاركة فى بطولة كأس الخليج للمنتخبات مواليد 2007، المقرر إقامتها في مدينة أبها السعودية في إطار استعدادات فريقه للمشاركة في كأس العالم للناشئين بقطر المقرر إقامتها بقطر في نوفمبر المقبل.

أحمد الكاس يتحدث عن طموحه في كأس العالم للشباب

يستعد منتخب الناشئين للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025، التي تقام في رحاب دولة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، وستضم 48 منتخبًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات كأس العالم.

وأعرب أحمد الكاس أسطورة كرة القدم المصرية ومدرب منتخب مصر للناشئين، عن سعادته بمشاركة منتخب بلاده، مؤكدًا أن استضافة قطر للبطولة العالمية للناشئين تبعث على الفخر والاعتزاز لدى جميع العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.