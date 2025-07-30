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رياضة

موعد انطلاق معسكر منتخب الناشئين مواليد 2008 استعدادا لكأس الخليج للشباب

منتخب الناشئين تحت
منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

حدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، يوم 20 أغسطس المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفريق، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج للشباب، التي تستضيفها مدينة أبها السعودية في الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبلين.  

ومن المقرر، أن يشهد المعسكر المقبل مشاركة المجموعة الأساسية في تشكيلة منتخب الناشئين مواليد 2008، إلى جانب بعض الوجوه الجديدة التي وقع عليها الاختيار في آخر تجمع للفريق 

منتخب 2008 يشارك في كأس الخليج بالسعودية

وكلف الاتحاد المصري لكرة القدم الجهاز الفنى بقيادة أحمد الكاس بالإعداد للمشاركة فى بطولة كأس الخليج للمنتخبات مواليد 2007، المقرر إقامتها في مدينة أبها السعودية في إطار استعدادات فريقه للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها بقطر في نوفمبر المقبل.

أحمد الكاس يتحدث عن طموحه في كأس العالم للشباب

 يستعد منتخب الناشئين للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025، التي تقام في رحاب دولة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، وستضم 48 منتخبًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات كأس العالم.

وأعرب أحمد الكاس أسطورة كرة القدم المصرية ومدرب منتخب مصر للناشئين، عن سعادته بمشاركة منتخب بلاده، مؤكدًا أن استضافة قطر للبطولة العالمية للناشئين تبعث على الفخر والاعتزاز لدى جميع العرب.

وأشار الكاس في حواره لموقع fifa إلى أن الإرث المتنامي في استضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى في قطر، يمثل شهادة حقيقية على المكانة الرائدة للدولة باعتبارها عاصمة للرياضة في المنطقة والعالم.

وكانت آخر مشاركة للمنتخب المصري في كأس العالم FIFA تحت 17 سنة في عام 1997، عندما استضافت مصر البطولة، ووصل منتخب البلاد إلى دور ربع النهائي. والآن، يسعى جيل واعد من اللاعبين الناشئين إلى كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية بتحقيق نتائج ترقى إلى طموحاته.

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