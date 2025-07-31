مدرب ليفربول يكشف سبب الموافقة على بيع دياز لبايرن ميونخ

كشف أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن سبب الموافقة على بيع الكولومبي لويس دياز لفريق بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سبب بيع دياز

وقال أرني سلوت عن لويس دياز في تصريحات صحفية: لوتشو لاعب رائع، لقد حققنا لقب الدوري معه وأعتقد أن هناك سببا لذلك وهو أنه لاعب مذهل، ولكن بالمقابل أعتقد أننا نجحنا في بيعه بمبلغ كبير جدًا.

وتابع: نحن نقوم بتعاقدات رائعة على مدار السنوات ولكن أيضًا يتعين علينا بيع واحد من هؤلاء اللاعبين من حين لآخر.



وعن بديل دياز قال سلوت: “لايزال لدينا جاكبو، ونجوموا اظهر بوادر رائعة وكذلك فيرتز بإمكانه اللعب على الجناح الأيسر ولدي خيارات كثيرة ولكننا كـ ليفربول إذا رأينا فرصة تعاقدية في السوق لا نتردد في ضمها”.

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