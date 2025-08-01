بحضور محمد صلاح، ليفربول يعلن عن قمصان الموسم الجديد (صور)

أعلن ليفربول بشكل رسمي عن قمصان الموسم الجديد الأساسية والاحتياطية اليوم الجمعة، بعد التعاقد مع شركة الملابس الرياضية العالمية أديداس.

قمصان ليفربول الجديدة

وأعلن ليفربول عن القمصان في حضور نجوم الفريق وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح والقائد فيرجل فان دايك.

أعلن نادي ليفربول، اليوم الجمعة، في بيان رسمي، أرقام قمصان لاعبيه الجدد استعدادًا لانطلاق موسم 2025-2026.

وتعاقد الريدزمع سبع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، كان آخرها هوجو إيكتيكي قادما من آينتراخت فرانكفورت.

واختار اللاعبون الـ 7 الجدد أرقام قمصانهم، كما قرر الثنائي كونور برادلي وتري نيوني تغيير أرقامهما مع الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وسيحمل النجم الألماني فلوريان فيرتز القميص رقم 7، والذي أصبح متاحًا عقب انتقال لويس دياز إلى بايرن ميونيخ.

فيما اختار ميلوس كيركيز القميص رقم 6، وفضل جيريمي فريمبونج ارتداء الرقم 30، وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه مع فريقه السابق باير ليفركوزن.

أما المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي، فسيظهر بالقميص رقم 22.

وعلى مستوى حراسة المرمى، دعم ليفربول صفوفه بثلاثة حراس جدد هم جيورجي مامارداشفيلي (رقم 25)، فريدي وودمان (رقم 28)، وأرمين بيتشي (رقم 41).

وفي نفس الوقت، غيّر الظهير الشاب كونور برادلي رقمه إلى 12 بدلًا من 84، فيما سيرتدي تري نيوني الرقم 42 بعد أن كان يحمل القميص رقم 98.

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