أقسام وتخصصات كليتي الإعلام والإدارة ونظم المعلومات بجامعة سيناء

تنسيق الجامعات 2025، أعلنت جامعة سيناء التخصصات الدراسية وأقسام الدراسة أمام طلاب الثانوية العامة في كليتي الإعلام والإدارة ونظم المعلومات شعبتي العلوم علمي علوم وعلمي رياضة وشعبة الأدبي بتنسيق الجامعات 2025 -2026.

أقسام كلية الإعلام بجامعة سيناء

وتضم كلية الإعلام أقسام الصحافة الإخبارية، والإنتاج الإذاعي والتليفزيوني، والاتصالات التسويقية المتكاملة، وتمنح بكالوريوس الإعلام فى تخصص: الصحافة الإخبارية، الإنتاج الإذاعى والتليفزيونى، الاتصالات التسويقية المتكاملة.

أقسام كلية الإدارة بجامعة سيناء

فيما تضم كلية الإدارة أقسام وتخصصات التسويق والتمويل والاستثمار، المحاسبة، نظم معلومات الأعمال، وتمنح بكالوريوس إدارة الاعمال فى تخصص: التسويق، التمويل والاستثمار، المحاسبة، وبكالوريوس نظم معلومات الأعمال.

وأعلنت جامعة سيناء، فتح باب القبول لكليات الجامعة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الحكومية، وكذلك الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بفرعيها في العريش والقنطرة، مع تقديم حزمة كبيرة من المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة سواء للمتفوقين أو بعض الفئات التي تواصل الجامعة منحها سنويا في إطار الدور المجتمعي للجامعة.

خصومات على المصروفات بجامعة سيناء فرع القنطرة تصل لـ30 %

وتوفر جامعة سيناء خصومات لطلاب الثانوية العامة تصل لـ30 % بالنسبة للراغبين فى الالتحاق بكليات فرع القنطرة والتى تضم كليات الصيدلة، كلية طب الأسنان، كلية العلاج الطبيعي، وكلية الإعلام، وكلية البايوتكنولوجي، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الهندسة.

خصومات على المصروفات الدراسية بجامعة سيناء فرع العريش تصل لـ 40 %

كما أعلنت الجامعة عن خصومات تصل لـ 40 % للالتحاق بكليات الجامعة فرع العريش وهى: كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، وكلية إدارة الأعمال، وكلية علوم الحاسب، وكلية تكنولوجيا المعلومات.

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