الخميس 24 يوليو 2025
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صحة ومرأة

هيئة الدواء تحذر: الاستخدام السليم لأدوية الأنف ضروري لتجنب المضاعفات

بخاخات الأنف
بخاخات الأنف

أكدت هيئة الدواء المصرية أهمية الاستخدام الآمن والسليم للأدوية، سواء التي تصرف بوصفة طبية أو دون وصفة طبية، مشددة على ضرورة اتباع الإرشادات لضمان فعالية العلاج وتفادي الأضرار.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن من بين الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، بعض أنواع الكورتيكوستيرويدات التي تستخدم عن طريق الأنف، والتي توصف عادة لعلاج أعراض التهاب الأنف التحسسي الدائم، مثل الحساسية من الحيوانات أو الغبار المنزلي.

بخاخات أو قطرات أنفية

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأدوية تتوفر في شكل بخاخات أو قطرات أنفية، داعية إلى مراعاة عدد من الإرشادات عند استخدامها، وعلى رأسها:

ضخ البخاخ في الهواء عدة مرات حتى يظهر الرذاذ بشكل سليم.

فصل الغطاء والفوهة بعد الاستخدام.

غسل الأجزاء المستخدمة بماء دافئ وتجفيفها جيدًا قبل إعادة تركيبها.


وطالبت هيئة الدواء المواطنين ضرورة قراءة النشرة الداخلية بدقة، وعدم الإفراط في الاستخدام، وفي حال استمرار الأعراض يجب استشارة الطبيب المختص.

من جانب آخر أكدت هيئة الدواء أن الطقس الحار والارتفاع الشديد في درجات الحرارة يسبب عددا من الأمراض منها حساسية العين والنزلات المعوية.

 

وحذرت هيئة الدواء من الإصابة بحساسية العين بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس والأتربة.​

 

 كما حذرت من الإصابة بالنزلات المعوية التي تزيد نتيجة ترك الأطعمة في درجات الحرارة العالية.

 

ونصحت بأهمية النظافة الشخصية، والحرص على تخزين الأكل بطريقة سليمة.

وأكدت هيئة الدواء أن ضرورة حماية الجهاز  الهضمي في فصل الصيف من خلال اتباع الآتي
١- اغسل يدك بشكل منتظم
٢-تناول الطعام من مصادر موثوقة وانتبه لتاريخ الصلاحية وطرق التخزين
٣-اغسل الخضراوات والفاكهة جيدا
٤-لاتترك الأغذية فترات طويلة في درجة حرارة الغرفة واحرص على تبريدها بشكل سليم.

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وقالت هيئة الدواء إنه يمكن الحماية من حساسية العين من خلال اتباع الآتي:

١- استخدم نظارة شمسية قبل التعرض للشمس
 

٢- استخدم نظارة الماء قبل نزول البحر وحمامات السباحة
 

٣- تجنب استخدام العدسات اللاصقة عند نزول حمامات السباحة.

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