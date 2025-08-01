الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

نجم الأهلي السابق إلى الدوري الكولومبي

برونو سافيو
برونو سافيو

 أتم نادي ميوناريوس الكولومبي إجراءات التعاقد مع البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي الأسبق، وانتقل سافيو من بوليفار البوليفي إلى ميوناريوس الكولومبي.

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وأعلن النادي الكولومبي تعاقده بشكل رسمي مع برونو سافيو لمدة موسم على سبيل الإعارة وعاد سافيو إلى بوليفار البوليفي في صيف 2023 بعدما قضى موسما واحدا بقميص الأهلي.

البرازيلي صاحب الـ 28 عاما شارك بقميص الأحمر في 18 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف، وتوج سافيو مع الأهلي بالدوري وكأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وبقميص بوليفار لعب سافيو 96 مباراة وسجل 36 هدفا وصنع 28 آخرين بجميع المسابقات.

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