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اتحاد المهن الطبية يقترح رفع المعاش الشهري إلى 2000 جنيه بعد مراجعة الموازنة

المهن الطبية
المهن الطبية
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 أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية، أنه رغم ورود الدراسة الاكتوارية التي توصي برفع المعاش إلى 1700 جنيه، إلا أنه بعد  مراجعة إيرادات ومصروفات الاتحاد للعامين 2024 و2025، يقترح مجلس الاتحاد لزيادة المعاش الشهري لأعضاء النقابات الأربع إلى 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه.

 

تنفيذ الزيادة مشروط بالتعاون في تحصيل الاشتراكات والدمغة

 وأضاف عبد الحي خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للاتحاد المنعقدة الآن، أن تنفيذ الزيادة مشروط بالتعاون في تحصيل الاشتراكات والدمغة، وسداد المديونيات المتأخرة على النقابات، مع زيادة الاشتراك السنوي للشريحة الأعلى من 180 إلى 260 جنيهًا، بما يضمن تحسين موارد الاتحاد واستدامة صندوق المعاشات.

وتشهد قاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكمة بالقاهرة حضورا مكثفا من أعضاء النقابات الأربع الممثلة في الاتحاد: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية التي دعا إليها الاتحاد لمناقشة 14 بندًا على جدول الأعمال.

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 ويأتي في مقدمة الموضوعات المطروحة للمناقشة اعتماد تقارير الأمين العام وأمين الصندوق، والميزانيات عن أعوام 2020 و2021، بالإضافة إلى مناقشة زيادة المعاشات واعتماد لائحة الإعانات والمعاشات الجديدة، ودراسة قصر الاستثمار على الودائع البنكية أو توجيه 25% من أموال الاتحاد إلى فرص استثمارية بديلة بعد دراسة متخصصة.

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